DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv: Rea in pole position, 2° Bautista

Jonathan Rea scatterà dalla pole position nel Gp Spagna della Superbike a Jerez. La Superpole della Sbk infatti ha premiato soprattutto il campione del Mondo in carica, Rea si è preso il primo posto sulla griglia di partenza per gara-1 alle ore 14.00. Il britannico della Kawasaki ha preceduto l’idolo di casa Alvaro Bautista, comunque ottimo secondo in sella alla sua Ducati, inoltre ci fa molto piacere sottolineare il terzo posto di un redivivo Marco Melandri. In prima fila dunque abbiamo tre piloti di tre nazionalità e altrettante case differenti: l’equilibrio e lo spettacolo sembrano garantiti. Da segnalare invece che la seconda fila sarà tutta britannica, con Alex Lowes quarto davanti a Leon Haslam e Tom Sykes. Il secondo migliore italiano è Michael Ruben Rinaldi, decimo alle spalle dell’italo-tedesco Sandro Cortese, mentre è apparso in evidente difficoltà Chaz Davies, che non è riuscito ad andare oltre il dodicesimo posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA SUPERBIKE

Prima di dare la parola alla pista di Jerez de la Frontiera dobbiamo certo ricordare agli appassionati come sarà possibile seguire i loro beniamini della Sbk in questo Gp di Spagna 2019. Come è noto la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè Superpole e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Spagna 2019 ad Jerez de la Frontera resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

Il sabato della Superbike sta per entrare nel vivo a Jerez. Fra pochi minuti infatti comincerà la sessione della Superpole della Sbk che determinerà la griglia di partenza di gara-1, prevista invece alle ore 14.00. Ci attende dunque la battaglia per la pole position, nella quale Alvaro Bautista e la sua Ducati potrebbero essere i grandi favoriti, in base ai risultati emersi dalle varie sessioni di prove libere che abbiamo vissuto fino a questo momento. La battaglia comunque si annuncia stuzzicante, perché anche il solito Jonathan Rea appare molto competitivo a Jerez de la Frontera, dove fin da ieri è piaciuta molto anche la Yamaha, prima con Michael Van der Mark e stamattina soprattutto con Alex Lowes: sarà dunque una lotta fra ben tre Case per conquistare la pole position? Lo scopriremo presto: parola alla pista e al cronometro, la Superpole della Sbk sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAUTISTA 1° NELLA FP3

Il sabato della Superbike è cominciato con la terza sessione di prove libere FP3 a Jerez. Per la gioia del pubblico di casa spagnolo, ma anche per i tifosi della Ducati, il primo posto è andato ad Alvaro Bautista in 1:39.150, davanti al suo grande rivale Jonathan Rea, che ha ottenuto il secondo miglior tempo in 1:39.332, e all’altro britannico Alex Lowes in 1:39.494. Si conferma dunque la superiorità del binomio Bautista-Ducati, che avevamo già notato ieri, in particolare nella FP2 pomeridiana. Adesso però si comincia a fare davvero sul serio: solo una breve pausa, poi alle ore 11.00 comincerà la sessione della Superpole che determinerà la griglia di partenza di gara-1, dunque la posta in palio comincerà a crescere. Alvaro Bautista e la Ducati però si presentano come i grandi favoriti, per riprendere la serie interrotta ad Imola nello scorso Gran Premio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA FP3

La Sbk torna in diretta a farci compagnia anche in questo sabato 8 giugno 2019 a Jerez de la Frontera con alcuni appuntamenti di primaria importanza in questo accesissimo Gp di Spagna 2019, che pure già ieri ci ha regalato intense emozioni. Ecco infatti che da programma oggi i riflettori per la prima categoria della Sbk si accederanno per la Superpole e l’attesissima gara 1 che metteranno in palio i primi punti importanti per la classifica del Mondiale piloti. Sarà quindi fondamentale per il padrone di casa, vincitore già a Aragon e leader della graduatoria Mondiale, Alvaro Bautista iniziare col piede giusto: lo ha fatto nella più significativa Fp2 dove senza fatica si è imposto come il più veloce, non appena la temperature dell’asfalto si è fatta più alta. Come al solito però la concorrenza sarà grande perchè nella prova di Imola abbiamo esistito al grande ritorno del campionissimo della Sbk Jonathan Rea, che appare più che mai affamato di vittorie. Il campionissimo però non sarà i solo: Van der Mark ha fatto vedere buone cose nella Fp1 e di certo non sottovalutiamo la voglia di risultati di Baz, appena tornato nel circus.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP SPAGNA JEREZ

Come abbiamo ricordato prima il sabato della Superbike è il giorno dedicato a Superpole, che definirà la griglia di partenza e l’autore della pole position, come di gara 1, che ormai da diverso tempo è stata anticipata: andiamo quindi a scoprire quali saranno gli orari per seguire in diretta la Sbk da Jerez de la Frontera quest’oggi. Ovviamente in questo fine settimana gli appassionati italiani non dovranno alcun disagio dato dal fuso orario e potranno seguire il Gp di Spagna 2019 in tutta comodità. Ricordiamo quindi che oggi, sabato 8 giugno, la giornata ad Jerez de la Frontera comincerà alle ore 9.00 del mattino con la terza sessione di prove libere FP3; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole della Superbike, infine alle ore 14.00 ecco il semaforo verde per gara 1. Una citazione però è necessaria anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 11.40, dunque subito dopo quelle della Superbike.



