Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv: Superpole Race e gara-2 (Portimao)

La diretta Sbk del Gp Portogallo 2019 sul circuito di Portimao culminerà con gli ultimi appuntamenti della Superbike previsti sul tracciato lusitano, che sta ospitando il decimo Gran Premio del Mondiale Sbk 2019, il primo dopo quasi due mesi di sosta estiva che hanno caratterizzato l’anomalo calendario della stagione delle derivate di serie. Oggi domenica 8 settembre 2019 è il giorno dedicato alla Superpole Race (che è la grande novità del 2019) e poi a gara-2. Venerdì il weekend era cominciato naturalmente con le prime due prove libere, ma i primi verdetti naturalmente sono arrivati ieri, con la Superpole e soprattutto gara-1 che ha visto la vittoria di Jonathan Rea a definitiva conferma che la stagione ha davvero cambiato faccia dopo la prima parte nel segno di Alvaro Bautista e della Ducati. Adesso invece è tornato a dominare il campione del Mondo in carica, che in sella alla sua Kawasaki ha ora un vantaggio che sfiora la doppia cifra nei confronti di Bautista. Andando avanti così, l’ennesimo titolo mondiale è dietro l’angolop er Rea e la Kawasaki…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, segnaliamo che gara-2 sarà visibile anche in chiaro ma solamente in differita su Tv8, per il resto il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Portogallo 2019 a Portimao resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2, GP PORTOGALLO 2019 PORTIMAO

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno della Superpole Race, una gara breve che stabilirà la griglia di partenza di gara-2 ma darà pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono, poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. A Portimao stiamo vivendo un weekend caratterizzato da orari leggermente diversi da quelli “normali” europei a causa di un’ora di fuso orario che ci divide dal Portogallo. Oggi, domenica 8 settembre, la giornata a Portimao comincerà alle ore 10.00 italiane del mattino con il warm-up; poi alle ore 12.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 15.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara alle ore 13,15, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



