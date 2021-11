Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 Gp Indonesia

La diretta Sbk torna protagonista dopo un mese di pausa, ma sarà un finale da non perdere. Oggi venerdì 19 novembre comincia infatti il tredicesimo e ultimo appuntamento di questa stagione: la Superbike ci propone il Gp Indonesia 2021 sul circuito di Mandalika, una meta esotica e inusuale ma che sarà teatro della sfida decisiva per capire chi conquisterà il titolo di campione del Mondo tra il detentore Jonathan Rea e lo sfidante Toprak Razgatlioglu, attualmente in vantaggio di ben 30 punti, differenza pesante quando in palio ne restano in totale 62.

Ben cinque settimane fa in Argentina erano arrivate buone notizie proprio per Razgatlioglu, vincitore sia di gara-1 al sabato sia della Superpole Race alla domenica, anche se infine in gara-2 Rea riuscì a precederlo nella corsa vinta da Scott Redding, limitando i danni. Adesso però Rea è chiamato a un’impresa difficile: non gli basterà solo vincere, avrà bisogno di staccare il turco in modo netto. Attenzione però: Mandalika è un circuito inedito e di conseguenza potrebbero esserci sorprese. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dall’Indonesia? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Mandalika sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky.

Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Indonesia 2021 da Mandalika resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP INDONESIA 2021

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Mandalika, particolarmente utili su un tracciato inedito per la Sbk. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 19 novembre, si apre un weekend che sarà l’ultimo nel calendario della Superbike, con il Mondiale ancora in palio: attenzione dunque a tutti gli appuntamenti del venerdì, anche se naturalmente dovremo tenere conto di ben sette di fuso orario tra Italia e Indonesia.

La giornata della Superbike comincerà dunque già alle ore 4.00 italiane del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 8.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, a Mandalika saranno rispettivamente le 11.00 e le 15.00. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 3.00 e 7.00, sempre prima della Superbike.



