Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 Gp Portogallo

La diretta Sbk ci terrà compagnia con l’undicesimo appuntamento di questa stagione: la Superbike infatti ci propone da oggi il Gp Portogallo 2021 sul circuito di Portimao nella regione dell’Algarve, terzo e ultimo atto di un trittico consecutivo tutto nella Penisola Iberica, cominciato due settimane fa al Montmelò con il Gp Catalogna e proseguita settimana scorsa a Jerez de la Frontera, weekend purtroppo funestato dalla tragica morte del quindicenne Dean Berta Vinales in una gara di contorno, che ci ricorda la pericolosità del motociclismo. Dal punto di vista agonistico siamo invece sempre più nel vivo della volata per il titolo di campione del Mondo tra il detentore Jonathan Rea e lo sfidante Toprak Razgatlioglu.

Il Montmelò un paio di settimane fa aveva dato esiti discordanti mentre a Jerez ha dominato Razgatlioglu, che così adesso ha 20 punti di vantaggio nei confronti di Rea. Oggi venerdì 1 ottobre 2021 si comincerà dunque a girare a Portimao, naturalmente con le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2, le quali dovranno iniziare a dirci cosa attenderci da questo weekend sempre all’insegna di quel duello, sperando che Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani possano fare bene, dopo numerose soddisfazioni soprattutto per i primi due nelle gare precedenti. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi da Portimao?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Portimao sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky.

Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Portogallo 2021 da Portimao resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP PORTOGALLO 2021

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Portimao, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 1 ottobre, si apre un weekend che sarà l’ultimo di tre consecutivi nel calendario della Superbike: andiamo adesso a ricordare tutti gli appuntamenti del venerdì dell’undicesimo Gran Premio stagionale, che dovrà tenere conto di un’ora di fuso orario tra Italia e Portogallo.

La giornata della Superbike comincerà dunque alle ore 11.30 italiane del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 16.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 12.25 e 17.00, sempre dopo la Superbike.



