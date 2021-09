Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video tv: Superpole Race e gara-2 Gp Spagna

La diretta Sbk del Gp Spagna 2021 sullo storico circuito di Jerez de la Frontera, in Andalusia, ci tiene compagnia anche oggi, ultimo giorno del weekend che ci sta regalando il decimo evento della stagione della Superbike, che è ormai a metà di un trittico di gare consecutive nella Penisola Iberica – prima di Jerez c’è stato il Montmelò, settimana prossima invece la Superbike sarà a Portimao – per avvicinare sempre di più il finale di stagione delle derivate di serie. Domenica 26 settembre ci attendono dunque gli ultimi appuntamenti di questo come sempre intenso weekend del Mondiale Sbk 2021, che però ieri è stato funestato dalla tragica morte di Dean Berta Viñales in una gara di contorno.

Ricordiamo che in questa stagione abbiamo dovuto aspettare la seconda metà di maggio per assistere al debutto della Superbike, ma adesso si viaggia molto forte e in particolare questo inizio autunno è a dir poco fondamentale per la serratissima lotta iridata tra il campione del Mondo in carica della Sbk, cioè naturalmente Jonathan Rea, e il suo rivale Toprak Razgatlioglu, che lottano punto su punto per conquistare il primato finale nella classifica del Mondiale Piloti. Oggi, domenica 26 settembre 2021 si scende però in pista e si riparte ancora una volta per nuove emozioni: è il giorno per la diretta Sbk dedicato prima alla Superpole Race e poi naturalmente a gara-2. Ieri è stata cancellata gara-1 a causa dell’incidente che poi si è scoperto essere stato fatale a Dean Berta Viñales, che cosa potrà invece succedere oggi sul circuito di Jerez?

DIRETTA SBK GP SPAGNA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Spagna 2021, è su Sky Sport MotoGp: sarà questo canale, disponibile al numero 208 del decoder Sky e riservato agli abbonati, a fornire le immagini da Jerez de la Frontera come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK GP SPAGNA 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata – in questo caso, purtroppo, a Jerez sarà in verità l’unica gara “lunga”. Per quanto riguarda invece gli orari della diretta Sbk, siamo in questo weekend a Jerez de la Frontera e dunque in Spagna, di conseguenza gli appuntamenti sono quelli normali per la maggiore parte dei Gp europei.

Oggi, domenica 26 settembre 2021, la giornata sul circuito iberico dunque comincerà come al solito già alle ore 9.00 del mattino con il warm-up; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che tornerà al suo orario più tradizionale dopo la modifica attuata settimana scorsa al Montmelò. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



