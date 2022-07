DIRETTA SBK 2022/ Superbike video streaming tv: Bautista 1° nelle FP3 (Gp Rep Ceca)

Si sono concluse da poco le Fp3, la diretta delle terze ed ultime prove libere della Superbike, impegnata nella nuova tappa del campionato del mondo 2022 in quel della Repubblica Ceca. Stando ai tempi pubblicati in via ufficiale attraverso il profilo Twitter WorldSBK, il migliore stamane è stato Alvaro Bautista su Ducati V4R, che ha chiuso con il tempo di un minuto, 46 secondi e 90 millesimi. Seconda posizione per il nostro connazionale Axel Bassani, sempre su Ducati Panigale V4R, con il cronometro che invece si è fermato a un minuto, 46 secondi e 942 millesimi, mentre al terzo posto si è piazzato Lecuona, la prima delle Honda CBR 1000 RR-R, staccato però quasi un secondo e mezzo da Bautista, visto il suo tempo di un minuto, 47 secondi e 443 millesimi.

Quarto piazzamento per l’altra Ducati, quella di Philipp Oettl, mentre in quinta posizione un altro italiano, Andrea Locatelli su Yamaha YZF R1, che ha fissato il cronometro sull’1’48.188. Vi ricordiamo che fra meno di un’ora e mezza, a partire dalle ore 11:00, scatterà invece la Superpole, le qualifiche finali attraverso cui si decreteranno le posizioni in griglia in vista poi del Gran Premio vero e proprio, Gara 1, il cui semaforo verde scatterà dalle ore 14:00 di oggi. Appuntamento quindi a breve per un nuovo update in diretta dalla Repubblica Ceca e dal nuovo appuntamento con il mondiale Sbk 2022. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA SBK 2022, SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: FP3, SUPERPOLE E GARA-1 (GP REP CECA)

La diretta Sbk per sabato 30 luglio ci presenta un triplo appuntamento con il Gp Repubblica Ceca 2022: nel Mondiale Superbike si parte già alle 9:00 con i 30 minuti dedicati alle prove libere FP3, ma poi si comincia a fare sul serio e alle ore 11:10 avremo la Superpole con la quale verranno assegnate le posizioni sulla griglia di partenza per gara-1. Che sarà il terzo evento di giornata: in questo caso bisognerà aspettare le ore 14:00, ma qui saranno in palio i primi punti pesanti per il titolo iridato. Come andranno le cose nella diretta Sbk per il Gp Repubblica Ceca 2022? Lo scopriremo cammin facendo.

Intanto possiamo dire che la situazione è straordinaria, come già avevamo anticipato nel presentare le prove libere del venerdì: Alvaro Bautista comanda la classifica, ma la sua caduta in gara-1 a Donington ha rimesso in corsa Jonathan Rea e soprattutto Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha, che difende il Mondiale Superbike vinto l’anno scorso, ha fatto tripletta in Gran Bretagna e dunque si appresta a recuperare ancora un po’ di terreno, arrivando da un ottimo momento. Tra poco si corre per il Gp Repubblica Ceca 2022, vedremo allora cosa ci riserverà questo sabato di Sbk…

DIRETTA SBK 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP REPUBBLICA CECA

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta Sbk Superbike in streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Ricordiamo però che gara-1 sarà visibile anche in chiaro su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando.

Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire in diretta la stagione della Sbk Superbike e in particolare questo Gp Repubblica Ceca 2022 a Brno resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK 2022 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, LA SITUAZIONE

Abbiamo allora già detto che la diretta Sbk per il Gp Repubblica Ceca 2022 si apre con una situazione che francamente è splendida. Tre piloti in corsa per il Mondiale Superbike, racchiusi in pochi punti: già oggi per esempio Razgatlioglu, che ha inseguito per tutta la prima parte di stagione, potrebbe ritrovarsi al comando della classifica anche se questo vorrebbe dire un flop totale o quasi da parte dei due rivali. Jonathan Rea, che nel 2021 ha dovuto abdicare a favore del turco dopo sei titoli consecutivi, non ha alcuna intenzione di mollare e sta provando la grande rimonta che qualche anno fa gli era riuscita nei confronti di Bautista.

Lo spagnolo dal canto suo non ha iniziato la stagione dominando come allora, ma certamente il fatto di trovarsi al primo posto in classifica ci dice che la sua Ducati è altamente competitiva e che per il momento il pilota da battere rimane chiaramente lui. Il resto della truppa, nella diretta Sbk, è indietro: è bello vedere Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi in quarta e quinta posizione, ma con bel margine da recuperare ai primi tre della classe. Ora mettiamoci comodi e scopriamo quello che succederà nel lungo sabato di Superbike per il Gp Repubblica Ceca 2022…











