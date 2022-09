Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv, prove libere FP1 e FP2 Gp Francia

La diretta Sbk torna protagonista per la settima gara della stagione che è il Gp Francia 2022 sul circuito di Magny Cours: il Mondiale della Superbike è iniziato ad aprile, ma torna dopo oltre un mese di pausa ed entra solamente in questo weekend nella seconda metà del suo cammino. Oggi venerdì 9 settembre si riaccendono quindi i motori della diretta Sbk per la prima volta da fine luglio, quando avevamo lasciato la Superbike in Repubblica Ceca con il precedente atto di questa stagione che procede a singhiozzo.

Con così tante interruzioni lungo il cammino, è meglio fare il punto della situazione. Nel 2021 il titolo di campione del Mondo della Superbike era sfuggito allo “storico” detentore Jonathan Rea, detronizzato dal turco Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha, ma adesso c’è la Ducati in copertina e questa è una notizia bellissima per il motociclismo italiano. La Rossa di Borgo Panigale si è presa le migliori soddisfazioni finora con Alvaro Bautista, rimasto al comando della classifica del Mondiale Piloti 2022 della Superbike anche dopo lo scorso evento nella Repubblica Ceca, proprio davanti a Rea e Razgatlioglu, con il nostro Andrea Locatelli splendido quarto. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dalla Francia? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito e naturalmente sono molto attese per il ritorno in pista con le prove libere Sbk a Magny Cours…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Magny Cours sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Francia 2022 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP FRANCIA 2022

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Magny Cours, che ospita il Gran Premio di Francia della Sbk, prove molto significative dato che finalmente si entra nella seconda metà della stagione dopo oltre un mese di sosta. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 9 settembre, si apre un weekend che sarà il settimo nel calendario della Superbike e non ci sarà alcun problema naturalmente per quanto riguarda il fuso orario tra l’Italia e la Francia.

La giornata della Superbike a Magny Cours comincerà dunque alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.25 e 16.00, cioè sempre dopo la Superbike a Magny Cours.











