Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: Bautista vince la Superpole Race! (GP Spagna 29 ottobre)

DIRETTA SBK GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE: BAUTISTA VINCE LA SUPERPOLE RACE!

Alvaro Bautista ha vinto la Superpole Race del Gp Spagna 2023, festeggiando così nel migliore dei modi il Mondiale Superbike conquistato ieri: ripartenza sull’asciutto con Bautista che ha prontamente infilato Dominique Aegerter (sorprendentemente secondo) e, pur non riuscendo a staccare lo svizzero in maniera sensibile, ha comunque vinto la gara conquistando altri 12 punti in classifica. Jonathan Rea completa il podio scavalcando proprio nel finale Toprak Razgatlioglu, che si deve così accontentare della quarta posizione; arriva nono Danilo Petrucci, undicesimo invece Michael Ruben Rinaldi.

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Bautista ha vinto gara-1, è campione del Mondo! GP Spagna 2023 Jerez 28 ottobre

Dopo la Superpole Race del Gp Spagna 2023 la nuova classifica Sbk ci dice che Bautista allunga a 613 punti, mentre Razgatlioglu sale a 532; Rea, già sicuro del terzo posto, si porta a 370 e Locatelli arriva a 318, due punti per Petrucci che adesso ne ha 218. Nel pomeriggio gara-2 del Gp Spagna 2023 concluderà in maniera definitiva questa appassionante stagione Superbike, con Alvaro Bautista che ha vinto il secondo Mondiale consecutivo e Razgatlioglu che saluterà ufficialmente la Yamaha, visto che dal prossimo anno correrà con la BMW. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Razgatlioglu primo nella FP2! Prove libere GP Spagna Jerez, 27 ottobre

SBK GP SPAGNA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Spagna 2023, è sui canali di Sky Sport, che fornirà le immagini da Jerez de la Frontera come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, gara-2 sarà visibile anche in chiaro per tutti su Tv8.

SBK GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE: BANDIERA ROSSA!

È subito bandiera rossa nella diretta Sbk: la Superpole Race del Gp Spagna 2023 per il momento è durata soltanto un giro, poi tutti ai box in attesa della ripartenza. Il motivo? Duplice: una caduta di Iker Lecuona, ma soprattutto il fatto che il motore della Yamaha di Dominique Aegerter si è messo a fumare, spargendo olio per tutta la pista: impossibile proseguire in queste condizioni, dunque i piloti sono stati fatti rientrare con l’esposizione della bandiera rossa. Si ripartirà non appena gli steward saranno riusciti a rendere nuovamente praticabile il tracciato.

DIRETTA SBK 2023/ Superbike Gp Portogallo Portimao: Bautista vince gaera-2, Mondiale a un passo!

Intanto possiamo dire che al via era scattato molto bene Toprak Razgatlioglu che, non per la prima volta nel corso della stagione di Superbike, era riuscito a sopravanzare Alvaro Bautista con Jonathan Rea in terza posizione. Ricordiamo che lo spagnolo della Ducati si è già laureato campione del mondo grazie al secondo posto nella gara-1 di sabato, proprio alle spalle di Razgatlioglu; ora però aspettiamo che la diretta Sbk con la Superpole Race del Gp Spagna 2023 possa ripartire, poi vedremo chi si prenderà la vittoria in quella che è la penultima gara stagionale del Mondiale Superbike. (agg. di Claudio Franceschini)

SBK GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE: LE ULTIME DUE GARE DELLA STAGIONE!

La diretta Sbk del Gp Spagna 2023 ci regalerà le ultime emozioni della stagione 2023 della Superbike oggi, domenica 29 ottobre, sul circuito di Jerez de la Frontera, località di culto per gli sport motoristici che ospita il dodicesimo e ultimo atto del Mondiale Superbike in sostituzione dell’Argentina. Già ieri abbiamo assistito a gara-1 che ha sancito il verdetto più atteso con la vittoria di Alvaro Bautista davanti al suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, il modo migliore per il pilota spagnolo e per la Ducati per festeggiare la matematica certezza del titolo di campione del Mondo Superbike per il secondo anno consecutivo.

Non c’erano particolari dubbi in proposito, considerando il margine di vantaggio di 60 punti, diventati ora 65, ma adesso la diretta Sbk Superbike può completarsi con una domenica di “festa”, all’insegna del divertimento senza troppi calcoli, anche perché le posizioni principali sono già tutte definite. Bisogna quindi onorare il trionfo dell’idolo di casa Alvaro Bautista, che ieri ha festeggiato alla grande dopo il traguardo, ma anche rendere merito a Razgatlioglu di avere tenuto viva una stagione che senza il turco sarebbe stata un monologo totale della Ducati e dello spagnolo, che ha comunque vinto addirittura 25 gare su 34 finora. La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno le ultime emozioni dell’anno per chi vorrà seguire la diretta Sbk 2023, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Spagna a Jerez de la Frontera?

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP SPAGNA 2023: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della diretta Sbk Superbike 2023 sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Diamo allora uno sguardo agli orari della diretta Sbk: siamo in questo weekend a Jerez de la Frontera e quindi in Spagna, per gli orari del Mondiale della Superbike significa che non ci sarà alcun problema con il fuso orario e gli appuntamenti saranno quelli canonici in Europa.

Oggi, domenica 29 ottobre 2023, la giornata sul circuito di Jerez dunque comincerà per il GP Spagna 2023 già alle ore 9.00 del mattino con i 15 minuti del warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, per completare anche questo ultimo weekend della stagione per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, che è l’unica categoria di contorno della Sbk in Spagna, che vivrà la sua gara-2 a Jerez de la Frontera alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











© RIPRODUZIONE RISERVATA