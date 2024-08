SBK SUPERBIKE: OCCHIO AGLI ORARI DI PORTIMAO

Si entra nella seconda metà della stagione e la diretta Sbk per il Gran Premio del Portogallo 2024 della Superbike sul circuito di Portimao dovrà dirci innanzitutto se potrà continuare il periodo perfetto di Toprak Razgatlioglu, che è reduce addirittura da dieci vittorie consecutive, con le quali il pilota turco della Bmw ha scavato un solco significativo nella classifica del Mondiale Piloti della Superbike nei confronti dei piloti Ducati, con Nicolò Bulega che attualmente precede Alvaro Bautista.

Gli appassionati tuttavia dovranno stare molto attenti agli orari della diretta Sbk, che oggi saranno decisamente anomali, solo in parte per l’ora di fuso che ci separa da Portimao, ma soprattutto perché tutto slitterà verso sera. Esprimendoci sempre con gli orari italiani per praticità, ecco che oggi 10 agosto si partirà alle ore 13.10 per i 20 minuti delle prove libere FP3, che di solito sono di primo mattino; ecco poi ovviamente la Superpole, fissata alle ore 15.45 e dalla durata di 15 minuti, per poi attendere naturalmente gara-1, con partenza nel tardo pomeriggio e per la precisione alle ore 19.00 italiane per il Gran Premio di Portogallo 2024 della Superbike.

COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE: DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

In un weekend nel quale la Superbike è al centro dell’attenzione di tutti gli appassionati di motori, possiamo naturalmente ricordare che la diretta tv della Sbk sarà garantita come sempre per gli abbonati sui canali di Sky Sport, compresa la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Inoltre gara-1 sarà visibile in chiaro su Tv8, quindi gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky potranno sintonizzarsi sul tasto 8 del telecomando per l’evento clou di oggi.

SBK SUPERBIKE: NELLA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE

Abbiamo allora ricordato gli orari, più fondamentali del solito per la Sbk perché la Superbike oggi sarà di scena con modalità ben diverse dal solito; abbiamo naturalmente già accennato al dominio di Toprak Razgatlioglu, che ha sofferto il passaggio alla Bmw praticamente solo a Phillip Island, ma già in Catalogna aveva fatto benissimo e poi da gara-2 di Assen non conosce altro risultato se non la vittoria. Un dominio che di conseguenza dura addirittura dal mese di aprile, anche se in realtà non sono poi così tanti Gran Premi, a causa di un calendario davvero pieno di pause.

Resta comunque davvero notevole la striscia di dieci vittorie consecutive, che naturalmente vede la diretta Sbk dominata dal nuovo dominio turco-tedesco, una novità molto netta rispetto al recente passato, che vedeva in evidenza soprattutto Kawasaki, Ducati e Yamaha. Adesso le Case giapponesi sono in calo e anche Borgo Panigale deve inseguire, sebbene abbia comunque il secondo e il terzo della classifica iridata. C’è ancora metà del Campionato a disposizione, ma per invertire la tendenza bisognerebbe dare subito una svolta ai risultati per la diretta Sbk Superbike…