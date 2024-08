DIRETTA SBK SUPERBIKE: LE EMOZIONI DELLA DOMENICA DI PORTIMAO

Si completa naturalmente oggi, domenica 11 agosto, la diretta Sbk per il settimo atto della stagione della Superbike, che ci sta proponendo il Gran Premio del Portogallo 2024 sull’ostico e affascinante circuito di Portimao, località dell’Algarve, che è la regione più meridionale del Portogallo – dove si tornerà più avanti nella stagione anche in Estoril, a causa di una modifica nel calendario iridato del Mondiale Superbike 2024, per sostituire l’Ungheria. L’uomo da battere è naturalmente Toprak Razgatlioglu, arrivato in Portogallo sulla scia di dieci vittorie consecutive, poi ieri in gara-1 il turco della Bmw ha fatto undici, sempre più dominatore.

Ormai in questo weekend ci siamo abituati alle anomalie, ma proprio per questo è doveroso indicare gli orari della diretta Sbk per vivere tutti gli appuntamenti della domenica della Superbike in occasione di questo Gran Premio del Portogallo 2024 dal circuito di Portimao. Tra un’ora di fuso orario e lo spostamento in avanti di tutte le sessioni, ecco che il warm-up sarà alle ore 13.00 italiane, prima di lasciare spazio alle ore 15.45 alla Superpole Race e infine ovviamente alla partenza di gara-2 che sarà in programma alle ore 19.00 italiane.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE PORTIMAO: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

Orari anomali, certezze invece per quanto riguarda la diretta tv della Sbk, che come sempre sarà fornita agli abbonati sui canali di Sky Sport, in particolare il numero 208, ormai da anni punto di riferimento per la Superbike, mentre la diretta streaming video sarà fornita tramite i servizi di Sky Go oppure Now TV. In chiaro invece si potrà seguire in tempo reale almeno gara-2, quindi verso sera la Superbike sarà anche su Tv8 per tutti.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare che cosa succederà oggi pomeriggio per la diretta Sbk, bisogna naturalmente ripartire da ciò che è successo ieri nella Superbike. Il sabato di Portimao ha visto l’ennesimo successo di Razgatlioglu, ormai non ci sono più dubbi sulla superiorità del binomio formato dal turco e dalla sua nuova Bmw, non era affatto scontato essendo il primo anno con la Casa tedesca per Toprak Razgatlioglu, che sta allungando sempre più il proprio vantaggio nella classifica del Mondiale Piloti 2024 della Superbike.

La Ducati ci prova, alterna le prestazioni dei suoi piloti ma evidentemente a Borgo Panigale in questo momento manca qualcosa. Ieri ha provato a darsi una scossa Alvaro Bautista, che è salito sul secondo gradino del podio davanti a Danilo Petrucci, ma servirebbe tornare a vincere (non succede addirittura da aprile) se si vorrà provare a mettere paura al turco. Oggi però ci sono a disposizione la bellezza di 37 punti fra Superpole Race e gara-2 e soprattutto ci sarà ancora tantissimo da divertirsi, parola ai protagonisti sulla pista per la diretta Sbk del Gran Premio del Portogallo 2024!