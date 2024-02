Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 GP Australia (oggi 23 febbraio)

La diretta Sbk torna protagonista aprendo una nuova avventura con la prima gara della stagione che è il Gp Australia 2024 sul circuito di Phillip Island. Il Mondiale della Superbike riparte alla fine del mese di febbraio con quello che sarà l’unico appuntamento fuori dall’Europa per il nuovo Mondiale Superbike 2024, che poi gareggerà sempre e solo nel nostro continente, compresi i due appuntamenti italiani che saranno a giugno a Misano e poi a settembre a Cremona, una novità assoluta. Adesso però pensiamo ai punti in palio a Phillip Island, per cui tutti avranno il dovere di farsi trovare pronti. Nel 2023 Alvaro Bautista si è laureato campione del Mondo per la seconda volta consecutiva in sella alla sua Ducati, permettendo a Borgo Panigale di completare nuovamente una fantastica doppietta con la MotoGp di Pecco Bagnaia come già nel 2022, oggi venerdì 23 febbraio si riaccendono invece i motori della diretta Sbk con le prove libere FP1 e FP2 che avranno il fascino di aprire una nuova stagione, per di più su un circuito meraviglioso dove tutti amano correre.

Anche nella scorsa stagione Phillip Island era stata la tappa d’apertura per la Superbike, Alvaro Bautista aveva fin da subito messo in chiaro le proprie intenzioni vincendo le tre gare del weekend e cominciando a costruire fin dal primo Gran Premio la propria fuga al comando della classifica del Mondiale Piloti 2023 della Superbike che si sarebbe poi rivelata un nuovo capolavoro per Borgo Panigale. Adesso si riparte nuovamente dall’Australia, naturalmente tutti i tifosi e gli appassionati delle derivate di serie sono curiosi di scoprire se ci sono stati dei cambiamenti nei rapporti di forza e come comincerà questa nuova avventura, sempre con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea almeno teoricamente nei panni dei principali rivali per la Ducati. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dall’Australia? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito e naturalmente sono molto attese per il ritorno in pista con le prove libere Sbk a Phillip Island…

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Phillip Island sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Australia 2024 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP AUSTRALIA 2024

Come abbiamo accennato, il venerdì della diretta Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Phillip Island, che ospita il Gran Premio d’Australia della Sbk, con due gare molto significative per aprire un Mondiale che vedrà la Ducati impegnata a difendere il titolo iridato. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 23 febbraio, si apre un weekend naturalmente affascinante sia dal punto di vista tecnico sia perché apre il calendario della Superbike, ma purtroppo bisognerà tenere conto per seguire tutto delle ben dieci ore di fuso orario presenti tra l’Italia e l’Australia, che renderanno seguire il tutto assai complicato.

La giornata della Superbike a Phillip Island comincerà dunque alle ore 1.20 della notte italiana con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 6.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto (saranno le 11.20 e le 16.00 locali). Una citazione anche per la Supersport, unica categoria di contorno della Sbk in Australia, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 0.25 e 4.55, cioè sempre prima della Superbike a Phillip Island.











