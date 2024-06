Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 GP Misano (oggi 14 giugno)

DIRETTA SBK 2024, SUPERBIKE A MISANO DOPO DUE MESI DI PAUSA

La diretta Sbk torna dopo due mesi di pausa, il calendario del Mondiale della Superbike 2024 è decisamente bizzarro e quindi adesso siamo davanti a quello che possiamo considerare un secondo inizio, per di più sul suolo italiano. L’appuntamento infatti è con il Gp Emilia Romagna 2024 sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Oggi, venerdì 14 giugno, saranno allora davvero preziose le prime due sessioni di prove libere che riaprono le danze della diretta Sbk, ritrovare confidenza sarà logicamente la prima priorità per tutti i protagonisti della Superbike. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore il programma di un weekend naturalmente affascinante sia dal punto di vista tecnico sia per l’ambientazione nel cuore della Romagna, una delle zone al mondo con la più alta concentrazione di passione per il motociclismo.

La giornata della Superbike a Misano Adriatico comincerà dunque alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere FP1 che farà riaccendere i motori della diretta Sbk, poi alle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto. Una citazione anche per la Supersport, principale tra le categorie di contorno della Sbk a Misano, che vivrà le sue due sessioni del venerdì alle ore 11.20 e 16.00. Questo è il primo dei due appuntamenti in Italia: Misano è una grande classica, mentre a settembre andremo alla scoperta del circuito di Cremona, una novità assoluta. Adesso però pensiamo all’attualità, sarà un venerdì molto importante quello che ci attende con la FP1 e FP2 della diretta Sbk da Misano Adriatico per la ripartenza della Superbike.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE

La Sbk Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: per chi non si recherà di persona a Misano, ricordiamo innanzitutto che il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare, quindi nulla in chiaro su Tv8. L’appuntamento dunque sarà oggi sul canale 208 Sky Sport MotoGp, casa di tutto il grande motociclismo, comprese le derivate di serie. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account X ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: COME SI RIPARTE CON IL GP EMILIA ROMAGNA A MISANO?

Abbiamo insomma spiegato che la diretta Sbk vede la Superbike ripartire dopo quasi due mesi di sosta che hanno fatto seguito al weekend del 19-20-21 aprile ad Assen, il quale fu il terzo evento dopo Phillip Island a febbraio e Barcellona a marzo. Un avvio decisamente “tranquillo”, comunque si tratta di nove gare comprese le Superpole Race della domenica e allora in realtà ci sono già arrivate diverse indicazioni sui rapporti di forza del Mondiale Sbk 2024, dopo i due titoli mondiali consecutivi vinti da Alvaro Bautista nel 2022 e 2023 in sella alla sua Ducati.

Proprio lo spagnolo è al comando della classifica del Mondiale Piloti 2024 della Superbike, con il suo storico rivale Toprak Razgatlioglu in seconda posizione. Entrambi sono risaliti grazie all’ottimo weekend ad Assen, che invece ha visto qualche difficoltà in più per Nicolò Bulega, comunque ottimo terzo in classifica. L’Olanda ci aveva regalato anche la favola di Nicholas Spinelli, che vinse gara-1 al proprio debutto assoluto grazie a una prestazione magistrale in condizioni meteorologiche complicate, ma adesso siamo finalmente al momento del il ritorno in pista con la diretta Sbk delle prove libere della Superbike a Misano Adriatico…











