DIRETTA SBK SUPERBIKE: FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 14.15 ITALIANE

Pronta a partire la diretta Sbk 2024 con il Gran Premio di Portogallo 2024 sul circuito di Portimao, Alle 13:15 locali (14:15 italiane) prenderà il via la FP1 della Superbike a Portimao, in un weekend che si preannuncia particolare per gli orari inediti, con le gare che si disputeranno al tramonto, alle 19:00 italiane. Toprak arriva come leader della classifica, con Bulega che lo segue da vicino, nonostante Nicolò sia alle prese con una sindrome influenzale. Bautista è invece chiamato a riscattarsi dopo la deludente prova di Most, mentre Iannone cercherà di sorprendere nel giorno del suo 35° compleanno. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE A PORTIMAO

In un weekend nel quale le derivate di serie saranno il clou degli sport motoristici, è particolarmente utile ricordare che la diretta tv della Sbk Superbike sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky e le due sessioni di prove libere del venerdì sono visibili solamente per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go o Now TV, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, il punto di riferimento per seguire la Superbike e in particolare il Gp Portogallo 2024 da Portimao resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano).

RAZGATLIOGLU SEMPRE IN COPERTINA

Tornerà protagonista dopo tre settimane oggi, venerdì 9 agosto, la diretta Sbk 2024 con la Superbike che infatti ha in programma in questo weekend il suo settimo evento, si entrerà quindi nella seconda metà del calendario iridato con il Gran Premio di Portogallo 2024 sul circuito di Portimao, che non ha grandissima storia ma è già tra i più amati da piloti e appassionati. La diretta Sbk Superbike infatti potrebbe regalarci grandi emozioni su questo circuito che ha qualche similitudine con il Mugello e quindi lo spettacolo dovrebbe essere assicurato.

Siamo quindi a uno snodo fondamentale per la stagione, la diretta Sbk 2024 arriva a Portimao con Toprak Razgatlioglu nei panni di uomo da battere e ormai favorito d’obbligo nel Mondiale Piloti della Superbike, naturalmente grazie a ben dieci vittorie consecutive, una striscia iniziata con gara-2 ad Assen e poi proseguita con addirittura tre weekend perfetti a Misano nel mese di giugno e poi nella doppietta di luglio fra Donington e poi anche a Most, in tutte queste tre località Razgatlioglu al sabato vinse gara-1 e alla domenica completò l’opera conquistando sia la Superpole Race sia gara-2. Chissà se ci sarà il turco in copertina anche per i primi responsi della diretta Sbk 2024 con la Superbike che oggi vivrà le prime due prove libere a Portimao…

DIRETTA SBK SUPERBIKE: TEMI E ORARI PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP PORTOGALLO 2024 PORTIMAO

Abbiamo allora le due Ducati di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista alle prese con un inseguimento sempre più difficile della Bmw nella diretta Sbk, con il binomio tra la moto tedesca e Toprak Razgatlioglu che sta funzionando alla perfezione, mettendo in difficoltà Alvaro Bautista, che al momento paga anche nella rivalità interna con Nicolò Bulega. Non c’è più molto margine se si vorrà replicare al turco, di conseguenza la Ducati dovrà dare segnali significativi fin da oggi nella diretta Sbk per le due sessioni di prove libere del GP Portogallo 2024 a Portimao.

Siamo naturalmente in Europa, ma fra noi e il Portogallo c’è un’ora di fuso orario e soprattutto il programma sarà drasticamente diverso rispetto al solito come collocazione delle varie sessioni, quindi attenzione davvero particolare agli orari per seguire le due sessioni odierne della diretta Sbk. Oggi, venerdì 9 agosto, la Superbike vivrà dunque alle ore 14.15 italiane il via con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 19.00 ecco il via evidentemente alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, questo naturalmente non cambia nemmeno in Algarve.