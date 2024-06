Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv Superpole e gara-1 GP Misano (oggi sabato 15 giugno)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: OGGI SI FA SUL SERIO A MISANO

Si torna ad assegnare punti dopo quasi due mesi, la diretta Sbk entra definitivamente nel vivo a Misano Adriatico dopo i due turni di prove libere del venerdì e la Superbike nelle prossime ore ci offrirà la Superpole e poi gara-1 per il Gran Premio d’Emilia Romagna 2024. Nel cuore della Romagna più che altrove passione fa rima con emozione e siamo sicuri che ci sarà tanto da divertirsi, a maggior ragione perché siamo per così dire “fermi” dal 20-21 aprile. Il sabato di Assen era stato il giorno della vera e propria favola sportiva di Nicholas Spinelli, il debuttante che vince la prima gara della propria vita in Superbike con una gestione magistrale in condizioni meteorologiche molto difficili.

Situazioni del genere sono più uniche che rare, quindi è presumibile che siano protagonisti nomi ben più attesi, come il campione del Mondo in carica Alvaro Bautista oppure il suo grande rivale Toprak Razgatlioglu e, tra gli italiani, Nicolò Bulega piuttosto che Andrea Iannone, il cui futuro sta facendo parlare tutto il paddock. Poi però naturalmente è la pista a dire tutta la verità, a Misano si corre sempre nel nome di Marco Simoncelli e questo sarà un ulteriore motivo in più per seguire la diretta Sbk del GP Emilia Romagna 2024 della Superbike.

ORARI E COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE: DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV DA MISANO

Che siate fra coloro presenti dal vivo sugli spalti di Misano Adriatico oppure che dobbiate accontentarvi della diretta tv della Sbk, adesso dobbiamo presentare gli orari di tutti gli appuntamenti di un ricco sabato. Oggi 15 giugno si partirà come sempre alle ore 9.00 per i 20 minuti delle prove libere FP3, utili per gli ultimi ritocchi in vista della Superpole, fissata alle ore 11.00 e dalla durata di 15 minuti, per poi attendere naturalmente gara-1, che come al solito avrà la partenza in programma alle ore 14.00.

Il Gp Emilia Romagna 2024 da Misano Adriatico sarà come al solito visibile sui canali di Sky Sport, ormai da anni punto di riferimento per la Superbike, anche con la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Ricordiamo tuttavia che gara-1 sarà visibile in chiaro grazie alla diretta Sbk pure su Tv8, quindi gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky potranno godersi le emozioni dell’evento clou del giorno.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: COSA POSSIAMO ATTENDERCI OGGI?

Possiamo adesso aggiungere qualcosa circa le aspettative che ci accompagnano verso la diretta Sbk Superbike del sabato di Misano Adriatico. Le prime due posizioni della classifica del Mondiale Piloti sono attualmente occupate da Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, per cui lo spagnolo e il turco restano due fondamentali punti di riferimento, tuttavia dobbiamo aggiungere che i primi tre Gran Premi hanno descritto una situazione più equilibrata rispetto al passato e con i piloti italiani molto più in evidenza, fin dalla tripletta in gara-1 a Phillip Island, con la vittoria di Nicolò Bulega che aveva così aperto nel migliore dei modi una stagione finora decisamente positiva per lui.

Con il passare dei Gran Premi stanno tornando davanti i soliti due, ma le indicazioni non sono ancora così nette. Per quanto si possa dire dopo il venerdì, anche Misano ha regalato già indicazioni difformi, con la FP1 mattutina favorevole a Toprak Razgatlioglu e la FP2 con evidenza Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, quindi con la Ducati che al pomeriggio è tornata fortissima, come se avesse avuto bisogno di una mattina di rodaggio dopo la lunghissima pausa dopo l’Olanda. Oggi quindi attendiamo i primi verdetti di Misano: lo spettacolo è assicurato, ci divertiremo con la diretta Sbk!

