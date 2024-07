Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv, Superpole Race e gara-2 GP Donington (oggi 14 luglio)

DIRETTA SBK, SUPERBIKE: UN FAVORITO D’OBBLIGO A DONINGTON

C’è un grande favorito nella diretta Sbk oggi, domenica 14 luglio 2024, perché finora il weekend di Donington è stato un vero e proprio monologo da parte di Toprak Razgatlioglu, dominatore assoluto dei primi due giorni del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 della Superbike. Il pilota turco della Bmw ha fatto benissimo fin dalle prove libere, poi ha conquistato la pole position con il nuovo record della pista e infine ha dominato gara-1 con oltre 11 secondi di vantaggio sulla Kawasaki di Alex Lowes: insomma, è chiaro che pure negli appuntamenti della domenica sarà ancora Razgatlioglu il nome più atteso.

Per i piloti della Ducati si annuncia quindi un weekend in difesa, nel quale l’obiettivo potrebbe quindi essere cercare di limitare i danni nella classifica del Mondiale Piloti, che adesso vede Razgatlioglu con 33 punti di vantaggio sulla coppia formata da Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, che infatti sono a pari merito. Di certo sarà importante capire settimana prossima nella Repubblica Ceca se la superiorità della Bmw sia effettiva o se sia stata favorita da un feeling speciale con il tracciato di Donington, ma prima di pensare a Most ci attende ancora una domenica di lusso in Gran Bretagna con la diretta Sbk per Superpole Race e gara-2 della Superbike.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE DONINGTON: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

Come già nei giorni precedenti, bisogna ricordare gli effetti di un’ora di fuso orario che qualcosa cambia nel programma della diretta Sbk anche per la domenica di Donington, che per noi inizierà con il warm-up alle ore 10.00, prima di lasciare spazio alle ore 12.00 alla Superpole Race e infine ovviamente alla partenza di gara-2 per il GP Gran Bretagna 2024 della Superbike, che attendiamo alle ore 15.00 italiane.

Quanto invece alla diretta tv della Sbk, essa sarà fornita agli abbonati sui canali di Sky Sport, in particolare il numero 208, ormai da anni punto di riferimento per la Superbike, mentre la diretta streaming video avrà come classici punti di riferimento Sky Go oppure Now TV. In chiaro invece ci si dovrà accontentare di gara-2, quindi a metà pomeriggio la Superbike sarà anche su Tv8 per tutti.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, COME FRENARE RAZGATLIOGLU?

La superiorità di Toprak Razgatlioglu sembra onestamente difficile da scalfire a Donington, sarebbe una sorpresa vedere il turco in difficoltà oggi nella diretta Sbk, mentre è più difficile esprimersi su quello che potrebbero fare gli altri piloti. Ad esempio ieri la gara ha visto in grande spolvero Alex Lowes, meritatamente secondo, ma pure Alvaro Bautista, che dopo un weekend difficile è riuscito ad emergere alla distanza raggiungendo almeno il terzo gradino del podio, di fatto l’obiettivo massimo possibile per lo spagnolo ieri pomeriggio.

Nicolò Bulega dal canto suo ha fatto molto bene, è stato anche secondo nella Superpole ma si è dovuto accontentare della quarta piazza, dunque sul passo ha ceduto qualcosa nel confronto con Bautista, che risaliva dalle retrovie. Discreto anche il rendimento della Yamaha, che ha piazzato tre uomini fra i primo otto, compreso il nostro Andrea Locatelli. Di certo però oggi i riflettori sono puntati su Toprak Razgatlioglu, che fra qualche ora potrebbe avere molto più di 33 punti di vantaggio sugli inseguitori. Sarà davvero così? Parola alla diretta Sbk, stiamo per vivere la domenica della Superbike da Donington…

