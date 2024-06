Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv Superpole Race e gara-2 GP Misano (oggi domenica 16 giugno)

DIRETTA SBK: OGGI SUPERPOLE RACE E GARA-2 A MISANO ADRIATICO

Dopo un sabato con i primi tre della classifica del Mondiale Piloti che si sono presi anche i tre gradini del podio nell’ordine d’arrivo, la diretta Sbk oggi domenica 16 giugno vedrà la Superbike ancora di scena a Misano Adriatico, che nel weekend ospita il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024, il primo dei due in Italia nel corso della stagione. Abbiamo già accennato alla gara-1 di ieri pomeriggio, possiamo allora ricordare che ha vinto Toprak Razgatlioglu, una grande gioia per il pilota turco e per la Bmw in casa Ducati, con Borgo Panigale che si è comunque presa gli altri due gradini del podio con Nicolò Bulega e Alvaro Bautista.

Sono loro tre i piloti che si stanno rendendo sempre più mattatori della diretta Sbk, che sa regalarci storie da favola sportiva come quella di Nicholas Spinelli ad Assen, ma con il passare delle gare naturalmente delinea anche i valori in campo. Di certo la domenica della Superbike a Misano Adriatico sarà molto intensa e allora ricordiamo che oggi la diretta Sbk comincerà alle ore 9.00 con i 10 minuti del warm-up per saggiare le condizioni della pista, anche se con temperature più basse di quelle che si troveranno poi; infatti si tornerà in pista innanzitutto alle ore 11.00 con la Superpole Race, infine il culmine della diretta Sbk per il GP Emilia Romagna 2024 sarà alle tradizionali ore 14.00, quando avremo con la partenza di gara-2.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE MISANO: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

Molti saranno presenti dal vivo a Misano Adriatico, magari per unire Superbike e spiagge della riviera romagnola, però è doveroso ricordare per tutti gli altri che la diretta tv della Sbk, con la doppia opzione della televisione satellitare e della visione in chiaro, caratterizzerà come sempre il GP Emilia Romagna 2024, che sarà al solito visibile per gli abbonati sui canali di Sky Sport, in particolare il numero 208, ormai da anni punto di riferimento per la Superbike, anche con la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. In chiaro invece l’appuntamento con la Superbike è su Tv8, per gli appassionati non abbonati a Sky.

DIRETTA SBK: UNA LOTTA CON TRE PROTAGONISTI NEL MONDIALE SUPERBIKE

Fissati tutti gli appuntamenti per seguire nel migliore dei modi la diretta Sbk di Superpole Race e gara-2 del GP Emilia Romagna 2024 a Misano Adriatico, possiamo evidenziare l’aspetto più significativo per il Mondiale Superbike, che ha superato il primo quarto del proprio cammino. Ecco allora che resta davvero affascinante il duello ai vertici fra due nomi di spicco, i più celebri della categoria (anche perché Jonathan Rea è invece in crisi nera), cioè Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, con il turco che dopo la vittoria in gara-1 è tre lunghezze davanti allo spagnolo.

Non può tuttavia più essere considerato un intruso in alcun modo Nicolò Bulega, l’italiano della Ducati aveva aperto il Mondiale 2024 della Superbike vincendo gara-1 a Phillip Island, poi non ha più colto successi ma è presenza quasi fissa sul podio (almeno uno in ogni Gran Premio finora) e quindi può essere considerato a pieno titolo un pretendente allo scettro di campione del Mondo, status che invece potrebbe essere già più difficile immaginare per gli altri inseguitori, a partire da Alex Lowes. Questi sono quindi i temi della diretta Sbk Superbike, poi staremo a vedere cosa succederà oggi a Misano Adriatico…











