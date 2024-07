Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 GP Gran Bretagna Donington, oggi 13 luglio

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: ECCO IL SABATO DI DONINGTON

Ci attende uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno in compagnia della diretta Sbk sullo storico circuito di Donington, dove già ieri naturalmente abbiamo avuto i riscontri dei primi due turni di prove libere del venerdì e ora la Superbike entra nel vivo con Superpole e poi gara-1, naturalmente per il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, una tappa irrinunciabile per il Mondiale delle derivate di serie. Le indicazioni della diretta Sbk saranno tanto più preziose perché siamo ancora nella prima metà di una stagione che finora è proseguita fra lunghe pause e verdetti spesso contraddittori e talora sorprendenti, pur con alcune certezze.

Ad esempio, come sorpresa dobbiamo citare la favola sportiva Nicholas Spinelli ad Assen, mentre come certezza il fatto che Toprak Razgatlioglu va fortissimo anche con la Bmw e darà filo da torcere alla Ducati, che però può rispondere con due piloti di altissimo livello, dal momento che fino ad oggi Nicolò Bulega ha fatto addirittura meglio di Alvaro Bautista – e questo sarebbe stato difficile da prevedere all’inizio della stagione. Insomma, ci sarà tanta carne al fuoco oggi per gustarsi pienamente la diretta Sbk del GP Gran Bretagna 2024 della Superbike a Donington.

ORARI E COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE: DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

In un weekend nel quale la Superbike si prende il palcoscenico fra gli sport motoristici, è particolarmente significativo ricordare che la diretta tv della Sbk sarà garantita come sempre per gli abbonati sui canali di Sky Sport, compresa quindi la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Inoltre gara-1 sarà visibile in chiaro grazie alla diretta Sbk pure su Tv8, quindi gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky potranno godersi l’evento clou del giorno al tasto 8 del telecomando.

Quanto agli orari, rispetto al solito ci sarà un minimo di variazione dovuto a un’ora di fuso orario che separa l’Italia da Donington. Di conseguenza oggi 13 luglio si partirà alle ore 10.00 italiane per i 20 minuti delle prove libere FP3, utili per gli ultimi ritocchi in vista della Superpole, fissata alle ore 12.00 e dalla durata di 15 minuti, per poi attendere naturalmente gara-1, con partenza evidentemente stavolta alle ore 15.00 italiane.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: COSA ATTENDERCI A DONINGTON?

Abbiamo già fatto in maniera molto sintetica il punto della situazione per la diretta Sbk Superbike del sabato di Donington. Si riparte dai verdetti di un mese fa a Misano Adriatico, il weekend romagnolo fu a dir poco perfetto per Toprak Razgatlioglu, che fece addirittura tripletta di vittorie sulla pista di casa dei rivali della Ducati, una soddisfazione doppia quindi per il turco e la Bmw, oltre naturalmente al vantaggio di balzare al comando della classifica, dove però potrebbe essere presto per fare calcoli – fermo restando che 62 punti in un solo weekend sono naturalmente un colpaccio.

Misano ha comunque rafforzato anche le ambizioni di Nicolò Bulega, per tre volte secondo alle spalle del turco, a conferma di un eccellente livello, con tanto di sorpasso in classifica sul suo teorico capitano, cioè il campione del Mondo in carica Alvaro Bautista, che invece ha bisogno di voltare pagina in fretta, perché per lo spagnolo i ricordi di Misano non sono granché. Naturalmente poi c’è anche la curiosità per capire se pure altri centauri potranno essere protagonisti nella caccia alla vittoria a Donington, ma questo è ciò che ci dovrà dire la pista inglese con lo spettacolo che è sempre garantito in compagnia della diretta Sbk!

