Sta per iniziare la diretta SBK 2024 dal circuito spagnolo di Aragon, con le ultime prove libere, le Fp3, in vista poi della Superpole, le qualifiche vere e proprie, che si terranno dalle ore 11:00 di stamane, sabato 28 settembre 2024. Dopo due gran premi di assenza per il weekend spagnolo è ritorno il re, Toprak Razgatlioglu, che ha messo subito le cose in chiaro nelle due precedenti prove libere, dimostrando di aver superato i problemi fisici degli scorsi giorni.

E così che nelle prove libere 1 ha fatto segnare il miglior tempo, rifilando un distacco di ben mezzo secondo agli avversari, mentre al termine delle Fp2, dopo 20 giri, ha concluso al nono posto. Al momento, se si sommano i due tempi, troviamo Razgatlioglu in seconda posizione assoluta a soli 4 millesimi da Gerloff. Bisognerà capire se il pilota di BMW ufficiale riuscirà a reggere l’intera gara, ma i primi “messaggi” del leader assoluto della classifica sembrerebbero essere assolutamente positivi. Appuntamento quindi a fra pochi minuti per l’inizio della diretta delle Fp3 delle SBK 2024, dopo di che dalle 11:00 al via la Superpole. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA SBK 2024, SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV SUPERPOLE E GARA-1 GP ARAGONA (OGGI 28 SETTEMBRE)

È bastata la prima sessione di prove libere ieri per mettere in chiaro che la diretta Sbk ha il suo protagonista assoluto in Toprak Razgatlioglu. Questa è la prima chiara indicazione giunta dal Gran Premio d’Aragona 2024 che si svolge in questi giorni sul circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz, naturalmente in Spagna, e che oggi sabato 28 settembre 2024 ci proporrà Superpole e gara-1, quindi con i primi punti in palio per il Mondiale Piloti della Superbike che Nicolò Bulega ha riaperto fra Magny Cours e Cremona, naturalmente approfittando dell’assenza per infortunio del pilota turco della Bmw.

Questa settimana è stata caratterizzata quindi dai dubbi circa la presenza di Razgatlioglu anche in Aragona, eppure subito la FP1 ha visto il leader iridato più veloce di tutti – anche se poi nono al pomeriggio, con Bulega invece in crescita. Potrebbe rimanere qualche incognita sulla distanza, che sarà fugata solamente oggi in gara-1, però bisogna rendere merito a questo campione che ha dominato la diretta Sbk con tredici vittorie consecutive in questa stagione prima del colpo di scena che ha ravvivato il finale di stagione della Superbike. Naturalmente Bulega ha ancora tutte le carte in regola per sognare, con appena 13 punti di ritardo, però la bilancia adesso sembra di nuovo pendere dalla parte del turco…

COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 GP ARAGONA, LA SBK SUPERBIKE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come sempre la diretta tv della Sbk per il GP Aragona 2024 sarà completa per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che fornirà anche la consueta diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Per quanto riguarda infine Tv8, possiamo ricordare che almeno gara-1 sarà visibile in chiaro per tutti, compreso il servizio streaming offerto dalla stessa emittente.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DEL GP ARAGONA 2024

I colpi di scena nelle ultime settimane non sono mancati e il riavvicinamento di Nicolò Bulega a Toprak Razgatlioglu rende davvero intensa la diretta Sbk in questo Gran Premio d’Aragona 2024 del quale allora è bene ricordare gli orari, anche se saranno quelli classici. Il sabato avrà inizio già alle ore 9.00 del mattino per i 20 minuti delle prove libere FP3; ecco poi ovviamente la Superpole, 15 minuti con inizio alle ore 11.00 per determinare l’autore della pole position e la composizione della griglia di partenza, infine la diretta Sbk assegnerà i primi punti del Gran Premio naturalmente con gara-1, la cui partenza sarà alle classiche ore 14.00.

Lo squillo con cui Razgatlioglu si è subito presentato in azione ieri sicuramente aveva valenza anche psicologica, una sorta di avvertimento a Bulega sul ritorno del dominatore, però i punti si assegnano oggi e domani e naturalmente tutto è ancora possibile. Il venerdì ci ha detto che sono partite bene Bmw e Honda, ma che il gruppo delle Ducati resta naturalmente una realtà solidissima e pure molto italiana. Non solo Bulega, abbiamo tanti nostri centauri da seguire, cominciando naturalmente da Danilo Petrucci, che a Cremona aveva illuminato la diretta Sbk con una tripletta…