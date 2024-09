DIRETTA SBK SUPERBIKE: L’ITALIA VUOLE FARE ANCORA FESTA A CREMONA!

Oggi, domenica 22 settembre, la diretta Sbk per il Gran Premio d’Italia 2024 ha ancora moltissimo da dirci sull’inedito circuito di Cremona, inaugurato ieri con la vittoria in gara-1 di Danilo Petrucci davanti a Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, per una doppietta italiana e tripletta Ducati che ha reso naturalmente dolcissimo il sabato in terra lombarda. L’assenza di Toprak Razgatlioglu, che prima dell’infortunio in Francia stava dominando la stagione in lungo e in largo con tredici vittorie consecutive, è naturalmente una circostanza da sfruttare nel migliore dei modi, soprattutto per Bulega che è secondo nella classifica del Mondiale Piloti 2024 della Superbike a 35 punti dal turco.

Adesso è tuttavia doveroso dare uno sguardo a tutti gli orari della domenica in compagnia della diretta Sbk, che d’altronde saranno quelli classici per la Superbike. Le emozioni odierne al Gran Premio d’Italia 2024 dal circuito di Cremona avranno inizio come al solito con i 10 minuti del warm-up, in programma alle ore 9.00, poi avremo naturalmente alle ore 11.00 la Superpole Race e infine il tradizionale appuntamento delle ore 14.00 per assistere alla partenza di gara-2, ultimo atto della diretta Sbk di un weekend che entrerà nella storia come prima volta assoluta.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE GP ITALIA CREMONA: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

Il consiglio naturalmente sarebbe quello di scoprire dal vivo il circuito di Cremona, in alternativa c’è l’opzione garantita dalla diretta tv della Sbk, che come sempre sarà fornita agli abbonati sui canali di Sky Sport, ma in questo caso su Sky Sport Arena (numero 204), data la sovrapposizione di eventi. Per seguire la Superbike c’è naturalmente anche la diretta streaming video fornita da Sky Go oppure Now TV. In chiaro attenzione a un programma anomalo: si potrà seguire in tempo reale la Superpole Race su Tv8, mentre per gara-2 ci si dovrà accontentare di una differita dalle ore 17.00.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: COSA ASPETTARCI DA SUPERPOLE E GARA-2?

Il finale di stagione rischiava di essere già scritto, invece si è infiammato anche se purtroppo a causa di un infortunio, variabile mai piacevole nella diretta Sbk e in generale negli sport motoristici. Nicolò Bulega sta comunque confermando di vivere una stagione eccellente e di essere ormai la punta di diamante della Ducati, anche se ieri la vittoria è andata con pieno merito a un redivivo Danilo Petrucci. Per pensare a un sorpasso immediato, Bulega avrebbe bisogno di una doppietta per prendere tutti i 37 punti in palio alla domenica e portarsi a +2 su Razgatlioglu.

Bisognerebbe onestamente anche riflettere su un calendario folle, perché la Superbike ci ha proposto sette Gran Premi da febbraio ad agosto e adesso vive un finale “folle” con cinque GP in circa un mese e mezzo, quindi ogni imprevisto può avere un peso determinante. Staremo poi a vedere se in casa Ducati si metteranno tutti a disposizione di Bulega, che realisticamente è ormai l’unico ad avere velleità iridate, considerando che Alvaro Bautista è altri 71 punti più dietro, di certo fra Superpole Race e gara-2 ci saranno ancora tantissimi spunti sulla pista di Cremona grazie alla diretta Sbk del Gran Premio d’Italia 2024!