DIRETTA SBK SUPERBIKE 2024: PROSEGUE IN ARAGONA LA VOLATA MONDIALE

La diretta Sbk 2024 torna a farci compagnia oggi, venerdì 27 settembre, naturalmente con le prime due sessioni di prove libere che apriranno il Gran Premio d’Aragona 2024 in Spagna, sul circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz, dove la Superbike vivrà il suo decimo atto sui dodici in calendario. Siamo reduci dalla meravigliosa tripletta di Danilo Petrucci a Cremona, dove il pilota italiano ha vissuto il weekend perfetto mentre Nicolò Bulega ha fatto ulteriori passi avanti nel suo inseguimento a Toprak Razgatlioglu grazie a un secondo, un quarto e un terzo posto. L’infortunio del turco a Magny Cours ha cambiato le sorti della diretta Sbk, sicuramente ne guadagna l’interesse di un finale di stagione diventato improvvisamente avvincente.

DIRETTA SBK 2024/ Superbike Gp Italia Cremona: Danilo Petrucci ha vinto anche gara-2! (22 settembre)

Insomma, ci attende un weekend che potrebbe avere un peso fondamentale nella volata per il Mondiale 2024 della Superbike, per cui adesso è utile scoprire tutti gli orari della Sbk nel venerdì del Gran Premio d’Aragona. Il circuito del MotorLand Aragon non ci offrirà in verità novità in tal senso, perché gli appuntamenti sono quelli classici europei, cominciando alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere FP1, che durerà 45 minuti proprio come la sessione del pomeriggio, la FP2 che inizierà alle ore 15.00 come ultime atto del giorno in compagnia della diretta.

DIRETTA SBK 2024/ Superbike: Danilo Petrucci ha vinto gara-1, Bulega 2°! GP Italia Cremona (21 settembre)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE AD ARAGON

Per tifosi e appassionati non ci saranno sorprese: la diretta Sbk in tv per il GP Aragona 2024 per quanto riguarda le due sessioni di prove libere del venerdì sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go o Now TV, sempre per gli abbonati. Il punto di riferimento per tutti resta invece il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano).

DIRETTA SUPERBIKE 2024: ECCO I TEMI DEL GP ARAGONA 2024

Dobbiamo sostanzialmente ripetere quello che dicevamo già settimana scorsa per introdurre la Sbk del venerdì della Superbike. Il 2024 sembrava un anno già ampiamente segnato, nel nome del dominio totale di Toprak Razgatlioglu, autore addirittura di tredici vittorie consecutive a cominciare da gara-2 di Assen e passando per gli interi weekend di Misano, Donington, Most e Portimao. Tuttavia è bastata la caduta di Magny-Cours per riaprire la lotta, anche perché adesso il calendario è decisamente più fitto: Nicolò Bulega è arrivato a soli 13 punti di ritardo ed ovviamente adesso sono le condizioni fisiche del turco al centro dell’attenzione.

Diretta Sbk 2024/ Superbike: Alex Lowes primo nella FP2, Bulega terzo! GP Italia Cremona (20 settembre)

Più difficile pensare che pure altri possano inserirsi nella lotta, perché Alvaro Bautista è solo lontano parente del campione delle scorse stagioni, mentre Alex Lowes e la Kawasaki non sembrano in grado di puntare così in alto, mentre Petrucci dovrà confermare di saper andare forte come a Cremona e comunque deve fare i conti con 100 punti esatti di ritardo da Bulega e quindi 113 da Razgatlioglu. Tutti loro però potrebbero essere variabili da tenere in considerazione in un finale di stagione assai più incerto del previsto, fin da oggi nel venerdì in Aragona per la diretta Sbk Superbike…