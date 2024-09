DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA SOGNA IN GRANDE A CREMONA

La diretta Sbk promette un sabato 21 settembre davvero intenso per il Gran Premio d’Italia 2024 della Superbike sul circuito di Cremona – o per essere più precisi, San Martino del Lago. Al centro dell’attenzione c’è purtroppo l’assenza forzata di Toprak Razgatlioglu dopo l’infortunio subito due settimane fa in Francia, per cui la classifica del Mondiale Piloti della Superbike potrebbe clamorosamente riaprirsi, con Nicolò Bulega che tra oggi e domani potrebbe addirittura completare il sorpasso, anche se gli servirebbe l’en plein o quasi, dal momento che il pilota italiano della Ducati ha 55 punti di ritardo e in palio ce ne sono 62 in totale.

Prima di approfondire questo discorso, che è naturalmente di fondamentale importanza entrando nell’ultimo terzo della stagione, diamo uno sguardo alle informazioni pratiche per seguire al meglio oggi la diretta Sbk, con tutti gli orari che saranno d’altronde quelli classici delle derivate di serie in Europa. Il sabato del Gran Premio d’Italia 2024 della Superbike a Cremona comincerà dunque già alle ore 9.00 del mattino per i 20 minuti delle prove libere FP3; ecco poi ovviamente la Superpole, fissata alle ore 11.00 per 15 minuti come sempre spettacolare, per poi toccare il culmine odierno della diretta Sbk naturalmente con gara-1, la cui partenza sarà alle classiche ore 14.00.

COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 GP ITALIA CREMONA SBK SUPERBIKE: DIRETTA IN STREAMING VIDEO E TV

In un weekend nel quale gli appassionati di motori hanno solamente l’imbarazzo della scelta, bisognerà un po’ adattarsi per seguire la diretta tv della Sbk per il GP Italia 2024 a Cremona, che sarà garantita come sempre per gli abbonati sui canali di Sky Sport, ma in questo caso su Sky Sport Arena, il numero 204. Nulla cambia per la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, mentre gara-1 sarà visibile in chiaro su Tv8 solamente in differita alle ore 19.00, quindi gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky non potranno seguirla in tempo reale.

SBK SUPERBIKE: I TEMI IN COPERTINA AL GP ITALIA 2024

L’inseguimento di Nicolò Bulega nei confronti di Toprak Razgatlioglu, anche se purtroppo favorito dallo stop forzato del fenomenale pilota turco, rende ancora più vivace la diretta Sbk, che già avrebbe attirato tutta la nostra attenzione con il fascino della scoperta di un nuovo circuito italiano, con cui Cremona entra nel mondo dei motori. Tra l’altro questo significa che tutti i piloti e i team hanno bisogno di dati ed informazioni e in questo senso certamente non ha aiutato il fatto che la FP1 di ieri mattina si sia svolta su asfalto bagnato e quindi con pochissima azione in pista, per 45 minuti quasi “inutili” che in questa circostanza potrebbero pesare molto.

Al pomeriggio invece la seconda sessione FP2 ha visto leader Alex Lowes, attenzione quindi a una Kawasaki che si candida protagonista, ma con Danilo Petrucci secondo e lo stesso Bulega terzo a dire che la Ducati c’è. Sappiamo che è l’assenza di Razgatlioglu a riaprire potenzialmente i giochi, ma d’altronde questo succede spesso negli sport motoristici, ci sono tanti precedenti illustri nella storia e allora staremo a vedere se e quanto Bulega ne saprà approfittare nella diretta del GP Italia 2024 a Cremona, sperando naturalmente che nei prossimi appuntamenti della Superbike anche Razgatlioglu possa tornare protagonista sui livelli che gli competono.