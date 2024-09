DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP ITALIA 2024, LA PRIMA VOLTA A CREMONA!

Inizia oggi, venerdì 20 settembre , il gran finale di stagione in compagnia della diretta Sbk 2024 con il Gran Premio d’Italia 2024 sul circuito di Cremona, dove la Superbike fa il suo debutto. Per la precisione dobbiamo dire che il cosiddetto Cremona Circuit sorge nel Comune di San Martino del Lago, evidentemente in provincia proprio di Cremona, per cui la diretta ci regalerà grandi emozioni innanzitutto proprio perché si gareggerà su un tracciato inedito e quindi le gerarchie potrebbero subire dei cambiamenti e chi saprà trovare subito il giusto feeling con la pista avrà certamente un notevole vantaggio.

Inoltre inizia la volata finale di un calendario che francamente non ci piace: finora otto Gran Premi in una stagione iniziata addirittura a febbraio, praticamente al ritmo di poco più di un evento al mese, mentre adesso ne avremo quattro esattamente in un mese, fino all’epilogo di domenica 20 ottobre. Potrebbero allora risultare fondamentali le condizioni di forma, come sa bene Toprak Razgatlioglu, dominatore assoluto del Mondiale Piloti della Superbike per gran parte della stagione ma rimasto a secco in Francia per l’infortunio che lo ferma ancora adesso e che potrebbe clamorosamente riaprire i giochi, con il nostro Nicolò Bulega in agguato. Un motivo in più per rendere ancora più affascinante la diretta, la Superbike e le prime due prove libere a Cremona.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE A CREMONA

Sarà un weekend particolare, che porta un nuovo circuito italiano alla ribalta: per chi può, il consiglio naturalmente è di seguire dal vivo il GP Italia 2024 da Cremona, altrimenti è utile ricordare che la diretta sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky e che le due sessioni di prove libere del venerdì sono visibili solamente per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale 208 Sky Sport MotoGp.

La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go o Now TV, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, il punto di riferimento resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano).

SBK E SUPERBIKE: PROVE LIBERE FP1 E FP2, TEMI E ORARI DEL GP ITALIA 2024 CREMONA

Adesso possiamo scoprire gli orari di riferimento per la diretta Sbk del venerdì della Superbike. Il circuito di Cremona si svelerà dalle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere FP1 che aprirà il Gran Premio d’Italia 2024, naturalmente per i piloti sarà fondamentale girare il più a lungo possibile per avere il massimo dei dati a disposizione e per aumentare il livello di confidenza con il tracciato, dove poi si tornerà in pista alle ore 15.00 per la FP2 – entrambe le sessioni saranno di 45 minuti, senza aggiunte come talora succede quando un circuito è inedito.

I problemi fisici di Toprak Razgatlioglu offrono un’occasione a Nicolò Bulega: forse non è bello a dirsi, ma nello sport è così. Naturalmente restano intatti i meriti del turco della BMW, che finora ha già vinto la bellezza di 15 gare, delle quali ben 13 consecutive da gara-2 di Assen ad aprile all’intero weekend di Portimao appena prima di Ferragosto. Bulega però si è preso il ruolo di miglior pilota Ducati, come era magari difficile da prevedere ad inizio stagione, e grazie alla doppia vittoria nella domenica di Magny Cours ha ridotto il gap a 55 punti da Razgatlioglu: la diretta Sbk Superbike promette di regalarci un mese entusiasmante da Cremona in avanti…