DIRETTA SBK SUPERBIKE STREAMING: RAZGATLIOGLU PUNTA ALL’IRIDE!

Sempre più vicino al traguardo Toprak Razgatlioglu, la diretta Sbk oggi, domenica 13 ottobre 2024, ci proporrà naturalmente Superpole Race e gara-2 per il Gran Premio del Portogallo 2024 sul circuito di Estoril, che ieri ha visto la vittoria proprio del pilota turco in sella alla sua Bmw nella prima gara lunga del secondo weekend stagionale in terra lusitana. Onore a Razgatlioglu, che senza l’incidente a Magny Cours avrebbe verosimilmente già chiuso i giochi iridati, ma applausi anche a Nicolò Bulega, che con il secondo posto di ieri ha messo un ulteriore tassello alla stagione della propria consacrazione e tiene ancora aperta almeno la speranza di diventare campione del Mondo.

Infatti la classifica del Mondiale Piloti 2024 della Superbike vede adesso 44 punti di vantaggio per Toprak Razgatlioglu nei confronti di Nicolò Bulega, per cui il turco già oggi avrebbe la prima occasione per chiudere matematicamente i conti, se aggiungesse altre 18 lunghezze di vantaggio arrivando a +62, dove sarebbe inattaccabile per l’italiano. Bulega invece può tenere viva la lotta e se possibile provare anche ad accorciare per rendere ancora più intrigante la lotta settimana prossima a Jerez. Non sarà facile, perché la diretta Sbk dei primi due giorni ad Estoril ha detto che Razgatlioglu ha qualcosa in più sulla pista portoghese, ma Bulega ha tutto il diritto di provare a tenere vivo un sogno.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE GP PORTOGALLO ESTORIL, DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

In questo weekend abbastanza tranquillo per gli sport a motore, è bello evidenziare che la diretta tv della Sbk si prenderà la scena sul canale 208 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati di Sky Sport, ma per gara-2 ci sarà anche la visione in chiaro per tutti su Tv8. Per seguire la Superbike è disponibile anche la diretta streaming video, tramite Sky Go oppure Now TV, ma anche i servizi della stessa Tv8 almeno per la gara lunga.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: SUPERPOLE E GARA-2, GLI ALTRI PROTAGONISTI E GLI ORARI

Per dare un quadro più completo circa la diretta Sbk, possiamo aggiungere che Alvaro Bautista è ormai definitivamente fuori dai giochi dopo la caduta di ieri. Gara-1 è finita nella ghiaia anche per Andrea Locatelli, che però fino a quel momento aveva fatto molto bene, per cui oggi avrà altre due occasioni per provare a rendersi protagonista, al pari di Danilo Petrucci che aveva fatto molto bene in tutte le sessioni di prove ma purtroppo non ha visto il traguardo. Di questi imprevisti è stato bravo ad approfittare Iker Lecuona, lo spagnolo che con il terzo posto si è preso il primo podio della propria stagione.

Abbiamo fatto tanti nomi, ci resta però ancora da ricordare il programma del giorno per la diretta Sbk. Gli appassionati della Superbike devono tenere conto dell’ora di fuso orario che ci separa da Estoril, motivo per cui i 10 minuti del warm-up avranno inizio alle ore 10.00. Tutto slitterà di un’ora rispetto al solito, ecco allora che avremo alle ore 12.00 la Superpole Race e infine alle ore 15.00 la partenza di gara-2, che completerà il Gran Premio del Portogallo 2024 e forse potrebbe anche sancire il verdetto più importante dell’anno per la diretta Sbk…