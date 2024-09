DIRETTA SBK SUPERBIKE: IANNONE E RAZGATLIOGLU IN COPERTINA IN ARAGONA!

Almeno due campioni si contendono la copertina della diretta Sbk oggi, domenica 29 settembre, per il Gran Premio d’Aragona 2024 sul circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale Piloti 2024 della Superbike bisogna naturalmente parlare del felice ritorno di Toprak Razgatlioglu, che ha ottenuto un secondo posto di ottimo valore e che diventa ancora più prezioso per il turco della Bmw se si pensa che purtroppo Nicolò Bulega è stato appiedato da un guasto meccanico già nel giro di ricognizione, per cui adesso il vantaggio del turco è risalito a 33 punti.

Vogliamo però celebrare soprattutto il meraviglioso successo di Andrea Iannone, che ha trionfato con pieno merito ieri in gara-1 illuminando la diretta Sbk con una vittoria che va ben oltre lo stretto significato tecnico, se si pensa che è la prima vittoria dopo la lunghissima assenza causata dal discusso caso doping che lo ha fermato praticamente per quattro anni. Grandi emozioni quindi per Andrea Iannone e per tutto il suo team, adesso magari il sogno è completare l’opera in stile Danilo Petrucci a Cremona settimana scorsa: la diretta Sbk si colorerà ancora una volta d’azzurro anche in Aragona oggi?

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE GP ARAGONA: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

Dopo le anomalie dello scorso ricchissimo weekend, tornerà sul canale 208 la diretta tv della Sbk riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare di Sky Sport. Per seguire la Superbike è disponibile anche la diretta streaming video fornita da Sky Go oppure Now TV, mentre in chiaro possiamo evidenziare che oggi sarà visibile in tempo reale gara-2, naturalmente come sempre su Tv8, al tasto 8 del telecomando.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI PER SUPERPOLE E GARA-2

Reso il giusto spazio ai protagonisti, adesso bisogna naturalmente ricordare quando li potremo seguire nella domenica in compagnia della diretta Sbk. Non ci saranno particolari problemi, sono gli appuntamenti ai quali gli appassionati della Superbike sono perfettamente abituati, a cominciare dal primo assaggio del warm-up, alle ore 9.00 per 10 minuti. Ale ore 11.00 ci attenderà invece la Superpole Race e infine alle ore 14.00 naturalmente la partenza di gara-2, che assegnerà gli ultimi 25 punti in palio in questo weekend del Gran Premio d’Aragona 2024.

Vogliamo però parlare ancora un po’ di Andrea Iannone, perché la sua vittoria di ieri sancisce davvero la fine di un incubo: un momento speciale a inizio stagione era stato l’immediato podio con il terzo posto in gara-1 a Phillip Island, poi ci sono stati alcuni guizzi ma anche periodi più difficili, come tutto sommato anche normale per un pilota che non gareggiava addirittura dal 2019. Ieri Iannone ha dimostrato di essere davvero il più forte ad Aragon, scattando al comando, restando sempre davanti e allungando nel finale: potrà farci divertire anche oggi con Superpole Race e gara-2 per la diretta Sbk?