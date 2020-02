Diretta SBK/ Superbike streaming video tv: FP3, Superpole e gara-1 (Gp Australia)

La SBK 2020 torna con il Gp Australia: a Phillip Island la Superbike prende ufficialmente il via e, dopo aver assistito alle prime due sessioni di prove libere, la notte italiana di sabato 29 febbraio sarà quella che ci condurrà verso gara-1. Prima però avremo altri due appuntamenti: a mezzanotte la FP3 che sarà seguita, alle ore 2:15, dalla Superpole che è di fatto la qualifica. Le posizioni in griglia che ne deriveranno formeranno la partenza di gara-1, che scatterà alle ore 5:00. Naturalmente tutti gli orari sono da considerarsi con il nostro fuso orario; gli appassionati dovranno dunque prepararsi ad una notte in bianco per assistere a questo triplo appuntamento, senza dimenticarsi che il weekend della Superbike iniziato ieri proseguirà naturalmente domenica. Ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose nella diretta della SBK 2020 per il Gp Australia a Phillip Island.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA SBK 2020

La diretta tv della SBK 2020 per il Gp Australia, come già lo scorso anno, sarà trasmessa dalla televisione satellitare: l’appuntamento per i clienti è su Sky Sport MotoGp (canale 208 del decoder) ma in alternativa anche su Eurosport, emittente accessibile anche su digitale terrestre. L’applicazione Sky Go fornirà agli abbonati Sky il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, mentre l’alternativa in mobilità è la piattaforma Eurosport Player (anche in questo caso è necessario l’abbonamento) utilizzando sempre dispositivi come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK 2020 GP AUSTRALIA: IL SABATO DI PHILLIP ISLAND

Come abbiamo detto dunque, la diretta della SBK 2020 per il Gp Australia riguarda questa notte tre appuntamenti: arriverà il momento di assegnare i primi punti della stagione con gara-1, mentre il giorno seguente le corse saranno due ma la Superpole, che assegna comunque i posti nella griglia di partenza di gara-2, avrà punteggio dimezzato. Abbiamo già presentato i temi principali della stagione: Jonathan Rea è stato ovviamente confermato alla Kawasaki e inizia la stagione alla ricerca del sesto titolo Superbike consecutivo, già da Phillip Island il principale avversario sarà ancora Alvaro Bautista che sarà questa volta in sella alla competitiva Honda, capace di strappare Leon Haslam alla scuderia campione del mondo. Possiamo anche dire che lo scorso anno lo stesso spagnolo, all’epoca con la Ducati, aveva centrato una tripletta nel Gp Australia: Bautista aveva aperto la stagione in maniera strepitosa ma Rea, sempre secondo nelle gare vinte dal suo rivale, aveva tenuto botta e nella seconda parte del Mondiale SBK aveva cambiato passo ed era andato a dominare come suo solito,sfruttando le difficoltà della Rossa e ottenendo il titolo. Per sapere come andranno le cose quest’anno non bisogna fare altro che aspettare: cominciamo dalla FP3 e poi finalmente le ostilità inizieranno davvero, con la Superpole e soprattutto gara-1 in questo appassionante fine settimana di Phillip Island dedicato al mondo della Superbike.



© RIPRODUZIONE RISERVATA