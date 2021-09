Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv: orari FP1 e FP2 (Gp Francia 2021)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL GP FRANCIA 2021 MAGNY COURS

La diretta della Sbk torna a farci compagnia venerdì 3 settembre: inizia oggi il weekend del Gp Francia 2021, siamo sulla storica pista di Magny Cours dove passa un determinante appuntamento per l’assegnazione del titolo Mondiale Superbike, oggi più che mai apertissimo. Ricordiamo intanto quali saranno gli orari del giorno: il venerdì come di consueto è dedicato alle prime due sessioni di prove libere, dunque avremo la FP1 che scatterà alle ore 10:30 mentre la FP2 avrà il suo semaforo verde alle ore 15:00, anche da questo punto di vista non ci sono novità rispetto ai passati appuntamenti.

La Sbk fa dunque tappa al Gp Francia 2021: sul tracciato di Magny Cours le due sessioni di libere dureranno 45 minuti ciascuna, e cominceranno idealmente a lanciarci verso le tre gare che interesseranno il sabato e la domenica. Quale pilota sarà in testa al Mondiale Superbike dopo il fine settimana transalpino? Lo scopriremo, ma intanto bisogna anticipare la diretta Sbk per il Gp Francia 2021 andando a studiare i temi principali che sono legati a questa entusiasmante tre giorni, anche perché ci avviciniamo sempre più alla conclusione del campionato.

DIRETTA SBK STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP FRANCIA 2021 SUPERBIKE

La diretta tv della Sbk è come sempre affidata alla televisione satellitare: saranno infatti gli abbonati a questa emittente che potranno seguire gli eventi del Gp Francia 2021, a cominciare ovviamente dal venerdì dedicato alle prove libere, consultando il canale Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) che apre le sue porte anche al mondo Superbike. Ricordiamo che tutti i clienti potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA SBK GP FRANCIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

L’ultimo appuntamento con la diretta Sbk l’avevamo vissuto in Spagna: il Gp Francia 2021 arriva due settimane dopo il weekend in Navarra, nel quale abbiamo avuto tre protagonisti indiscussi. Scott Redding, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea hanno monopolizzato i podi di gara-1, Superpole Race e gara-2: nell’insieme combinato dei punti ne è maturata una classifica nella quale incredibilmente Razgatlioglu e Rea sono appaiati al comando con 311 punti, mentre Redding insegue con un ritardo di 38 lunghezze. A questo punto potrebbe davvero succedere di tutto: la verità è che Rea ha già lamentato i limiti di una Kawasaki che negli ultimi sei anni non ha mai avuto rivali, ma ha anche detto che, se nel 2019 Alvaro Bautista era imbattibile (e lui aveva trovato il modo di batterlo) Razgatlioglu certamente non lo è, ma adesso il sei volte campione del Mondo Superbike deve tirar fuori gli artigli, limitare gli errori e rimettere il naso avanti. Dovrà farlo a cominciare dal Gp Francia 2021: quello di Magny-Cours non è certo l’ultimo appuntamento stagionale con la diretta Sbk, poi ne mancheranno altri cinque ma chiaramente i punti in palio cominciano a essere molto più pesanti…



