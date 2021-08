Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv: orari FP1 e FP2 (Gp Navarra 2021)

DIRETTA SBK GP NAVARRA 2021: SIAMO A LOS ARCOS

La Sbk e il Gp Navarra 2021 stanno per farci compagnia: alle ore 10:30 di venerdì 20 agosto scatta ufficialmente la FP1, prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, che sarà poi seguita dalla FP2 (stessa durata) alle ore 15:00. È il settimo appuntamento del Mondiale Superbike, quello che fa da spartiacque tra prima e seconda parte di una stagione che prevede infatti 13 Gran Premi: in Spagna si è già corso in Aragona e si andrà poi in Catalogna e a Jerez in due settimane consecutive, la nazione iberica è la più rappresentata.

Il Gp Navarra 2021 rappresenta un inedito almeno per la Sbk, perché questo circuito che si trova nei pressi di Los Arcos (e che prende il nome dalla regione di appartenenza) è stato inaugurato nel 2010 ma prima di questo momento non aveva mai ospitato delle gare di Superbike. Sarà allora una bella occasione, nella quale assisteremo appunto a un Gp Navarra 2021 per la diretta Sbk che potrà anche rivoluzionare una classifica entusiasmante e serrata: mettiamoci comodi, perché non manca molto prima che i protagonisti del Mondiale Sbk dicano la loro scendendo in pista…

DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL GP NAVARRA 2021 SUPERBIKE

Il consueto appuntamento con la diretta tv della Sbk, in questo caso il Gp Navarra 2021, è sulla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) che seguirà tutte le fasi di un Gran Premio di Superbike entusiasmante, e riservato chiaramente agli abbonati che, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, potranno comunque avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che è attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK GP NAVARRA 2021: SITUAZIONE E RISULTATI

La diretta della Sbk 2021 per il Gp Navarra 2021 ci presenta come detto una situazione entusiasmante: Jonathan Rea è sempre leader del Mondiale Superbike, ma dopo la tripla tappa in Repubblica Ceca i punti di vantaggio su Toprak Raztatlioglu sono rimasti appena 3 e il turco sogna dunque il grande sorpasso, con il quale metterebbe una seria ipoteca sulla fine del regno del britannico in Sbk. Non va poi sottovalutato Scott Redding, che settimana scorsa ha sempre guadagnato punti su Rea e si trova a -50: anche il pilota della Ducati dunque è in corsa per vincere il Mondiale Superbike, mentre sono staccati tutti gli altri a cominciare da Alex Lowes, il compagno di squadra del campione in carica al quale paga un ritardo di 123 punti. Insomma, avremo tre gare nelle quali ci sono tanti punti in palio e la classifica Sbk 2021 potrebbe venire modificata in maniera sensibile; prima però il Gp Navarra 2021 ci introdurrà a FP1 e FP2, e dunque avremo già le prime indicazioni su cosa potrebbe succedere nelle tre gare che animeranno il fine settimana della Superbike…



