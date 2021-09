Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv, orari Superpole e gara-2 (Gp Francia 2021)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP FRANCIA 2021, GLI ORARI DI DOMENICA A MAGNY COURS

La terza finestra sulla diretta della Sbk si apre domenica 5 settembre: il Gp Francia 2021 è pronto a vivere gli ultimi due appuntamenti del fine settimana, sul tracciato di Magny Cours avremo un altro importantissimo aggiornamento di un Mondiale Superbike che si sta facendo davvero emozionante, e che mai come quest’anno – almeno in epoca recente – si sta rivelando aperto a tanti diversi risultati, senza più quel dominio cui Jonathan Rea (uno dei piloti in corsa per il titolo, ça va sans dire) ci aveva abituati.

Prima di tuffarci nelle atmosfere della Sbk, diamo dunque notizia degli orari di domenica: alle ore 9:00 scatta il tradizionale warm-up, nel quale i protagonisti del circuito cercheranno le giuste sensazioni e le eventuali ultime modifiche alle loro moto. Questo in vista della Superpole delle ore 11:00 e di di gara-2, che sarà invece alle ore 14:00 e ci regalerà altri punti per la classifica del Mondiale Superbike: aspettiamo dunque che si corra, intanto però possiamo già tracciare alcuni dei temi principali che sono legati a questo weekend del Gp Francia 2021.

DIRETTA SBK GP FRANCIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Francia 2021, è su Sky Sport MotoGp: sarà questo canale, disponibile al numero208 del decoder Sky e riservato agli abbonati, a fornire le immagini da Magny Cours come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP FRANCIA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Avevamo già detto venerdì, nel presentare la diretta Sbk, che il Gp Francia 2021 sarebbe potuto essere determinante per assegnare il Mondiale Superbike: a questo punto ogni singolo punto rischia di fare la differenza, quanto meno nella grandissima lotta tra Jonathan Rea, sei volte consecutive campione del mondo in questa categoria, e un Toprak Razgatlioglu che già negli anni scorsi aveva dato prova di essere un grande talento, ma che in questa stagione grazie al supporto di una Yamaha all’altezza ha fatto finalmente il salto di qualità, tanto da arrivare a Magny Cours con gli stessi punti (311) del centauro della Kawasaki.

Abbiamo poi parlato di Scott Redding, che vuole provare a portare la Ducati in cima alla classifica: fino a qualche settimana fa il britannico non era troppo accreditato, ma poi i suoi risultati hanno avuto una grande impennata e dunque anche lui se la può giocare, partendo più indietro dei due rivali ma pronto a sfruttarne ogni minimo errore. Del resto il Gp Francia 2021 di Sbk non è l’ultimo appuntamento della stagione, ce ne saranno ancora altri e dunque le cose potrebbero decisamente cambiare… a cominciare da Magny Cours oggi, ma staremo a vedere quello che succederà in pista.



