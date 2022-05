Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 Gp Portogallo 2022

DIRETTA SBK SUPERBIKE: SI FA SUL SERIO!

La diretta Sbk finalmente torna protagonista in questo weekend dopo un mese di pausa con il Gran Premio del Portogallo 2022 sul tracciato di Estoril, sede del terzo appuntamento con la nuova stagione iridata della Superbike. Il Mondiale Sbk 2022 vede nei panni del campione del Mondo il turco Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha nella scorsa stagione era riuscito a spodestare lo “storico” iridato Jonathan Rea e la Kawasaki dal trono della Superbike.

La Superbike torna a farci compagnia oggi sabato 21 maggio 2022 in Portogallo, dove sarà naturalmente il giorno dedicato alle qualifiche e poi a gara-1, che darà un aggiornamento alla classifica del Mondiale Piloti e ai rapporti di forza tra piloti e scuderie, che per il momento vede al vertice Alvaro Bautista e la Ducati, soprattutto grazie alla bellissima domenica di Assen. La Sbk riaccende i motori, avremo Jonathan Rea che punta a tornare sul tetto del mondo e la Ducati che naturalmente vuole a sua volta vincere: dopo i turni di prove libere di ieri con cui abbiamo “assaggiato” la pista, da oggi si fa davvero sul serio con la Superpole e poi gara-1, che saranno i pezzi forti della diretta Sbk del sabato in Portogallo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE, GP PORTOGALLO 2022

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta Sbk Superbike in streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Ricordiamo però che gara-1 sarà visibile anche in chiaro su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando. Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire in diretta la stagione della Sbk Superbike e in particolare questo Gp Portogallo 2022 Estoril resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP PORTOGALLO 2022

Il sabato della diretta Sbk Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara-2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica Piloti, sia pure ridotti rispetto alle due gare “lunghe”.

Sul circuito di Estoril stiamo vivendo, come abbiamo visto, il terzo weekend di una nuova stagione che sta iniziando a delineare i suoi valori, di conseguenza potrebbe essere utile rinfrescare la memoria per quanto riguarda gli orari di oggi, sabato 21 maggio, per quanto riguarda la giornata della diretta Sbk Superbike dal Gp Portogallo 2022, con un’ora di fuso orario rispetto all’Italia. Si comincerà quindi alle ore 10.00 italiane con la terza sessione di prove libere FP3 (30 minuti); poi alle ore 12.10 ecco il via alla Superpole della Superbike, 15 minuti di grande adrenalina, infine alle ore 15.00 ecco il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 11.25 e la gara invece alle ore 16.15.

