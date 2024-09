DIRETTA BRESCIA VARESE: UN GRANDE DERBY!

La diretta Brescia Varese va in scena alle ore 18:15 di domenica 29 settembre: al PalaLeonessa si gioca quella che è ormai una sfida classica, nella prima giornata di basket Serie A1 2024-2025 si apre subito con un interessantissimo derby che rappresenta una bella rivalità tra le due squadre, che nelle ultime stagioni hanno seguito percorsi diversi. Brescia è stata la grande rivelazione dello scorso anno, anche se l’aver guidato a lungo la regular season per poi raggiungere la semifinale ha rappresentato da una parte una conferma di quanto visto in precedenza e dall’altra, proprio per questo, una leggera delusione per quello che avrebbe potuto essere.

A Varese invece si è parlato di salvezza risicata dopo aver visto sfuggire i playoff a causa di una penalizzazione: un deciso passo indietro che è stato anche frutto di qualche decisione sbagliata, adesso si riparte con la speranza di tornare davvero a giocare la post season visto che questa piazza è una di quelle storiche del nostro basket, ed è giustamente affamata di risultati. A breve scopriremo quello che succederà nella diretta Brescia Varese, per ora proviamo a fare qualche altra analisi sui temi principali di questa attesa partita del PalaLeonessa.

COME VEDERE LA DIRETTA BRESCIA VARESE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Brescia Varese verrà trasmessa in chiaro sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per tutti è su DMAX, che come lo scorso anno garantirà una partita per ogni giornata del campionato di basket Serie A1. In alternativa potrete seguire la diretta Brescia Varese sulla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per l’intero torneo, in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video e naturalmente dovrete essere abbonati al servizio.

DIRETTA BRESCIA VARESE: GRANDI NOVITÀ

Con la diretta Brescia Varese raccontiamo una partita molto bella, che parte con grandi novità: entrambe le squadre hanno cambiato allenatore ed è intrigante la scelta di Brescia che, perso Alessandro Magro andato ad allenare in Lituania, ha deciso di affidare la sua panchina a Giuseppe Poeta, volto notissimo sui parquet e poi assistente di Ettore Messina a Milano, una decisione che potrebbe essere azzardata e che certamente potrebbe aver bisogno di qualche tempo per essere rodata, anche perché la macchina Germani funzionava davvero molto bene su automatismi che adesso potrebbero anche venire meno.

Anche Varese però non è da meno, perché la società lombarda dopo le due esperienze Usa, molto diverse tra loro, ha nominato Herman Mandole: argentino, con una lunga carriera come vice nella sua nazionale ma anche nella stessa Varese – per due anni – una soluzione interna con la voglia di aprire un progetto a lungo termine guardando anche alle cose buone che sono emerse nelle stagioni recenti. Scopriremo dunque in che modo Poeta e Mandole sapranno guidare le loro rispettive squadre, la diretta Brescia Varese li mette subito a confronto in una delicata e difficile prima volta per entrambi, tra poco il campo parlerà