DIRETTA SASSARI SCAFATI: AMBIZIONI DIVERSE!

Alle ore 21:00 di sabato 28 settembre la diretta Sassari Scafati si gioca al PalaSerradimigni, per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025. È una partita interessante, tra due squadre che hanno ambizioni diverse: possiamo dire che il Banco di Sardegna vada a caccia di riscatto dopo una stagione in chiaroscuro, nella quale ha lottato per i playoff senza però riuscire ad agganciarli. Adesso con la conferma di Nenad Markovic si punta ovviamente a tornare nella post season, una sorta di giardino di casa per una Sassari che però da qualche tempo sembra aver perso un po’ dello straordinario sprint che aveva.

Per Scafati l’obiettivo è quello di centrare la terza salvezza consecutiva: sicuramente la Givova può ora alzare la testa e contemplare le prime otto posizioni della classifica, del resto lo scorso anno c’è stato un momento in cui i playoff sono sembrati una possibilità concreta ma è giusto procedere per gradi tenendo i piedi ben saldi a terra, perché anche solo per confermare la categoria ci sarà da sudare. Vedremo cosa succederà nella diretta Sassari Scafati, aspettandone la palla a due facciamo qualche ulteriore incursione nei temi principali di questo intrigante match.

COME VEDERE LA DIRETTA SASSARI SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Scafati, perché questa partita della prima giornata non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 è garantita dalla piattaforma DAZN, dunque anche per questo match dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio, e nel caso potrete assistere alle immagini in diretta streaming video sfruttando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI SCAFATI: UN NUOVO ESORDIO

La diretta Sassari Scafati ci propone anche un nuovo esordio: dopo la salvezza conquistata l’anno scorso, da subentrato, Matteo Boniciolli ha lasciato la panchina della Givova e il suo posto è stato preso da Marcelo Nicola, che lo stesso traguardo lo aveva raggiunto con la “sua” Treviso in un finale di stagione drammatico ma positivo. Adesso l’italo-argentino, volto ben noto nel nostro campionato, ci riprova sulla panchina di una Scafati che in quanto ha guide tecniche non è stata particolarmente fortunata da quando è tornata in Serie A1; con Nicola la speranza è quella di inaugurare un ciclo lungo e con buoni risultati.

A Sassari sono cambiate tante cose, anche come roster; sicuramente possiamo citare tra gli altri il veterano Mattia Udom, mai veramente esploso ma sempre utile alla causa, e Matteo Tambone che tra un’esperienza e l’altra ha sempre fatto buone cose. Il capitano è Eimantas Bendzius che conosce questa piazza della Dinamo e resta il giocatore di riferimento, come sempre poi gli stranieri saranno tutti da scoprire lungo la stagione. Markovic ha ora il vantaggio di aver potuto lavorare sin dal precampionato, scopriremo presto se la sua Sassari potrà fare un campionato diverso rispetto a quello sofferto dello scorso anno, a cominciare da questo esordio.