Diretta Scafati Pesaro/ Streaming video tv: Caja pronto allo scherzetto! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI PESARO: MATCH INTRIGANTE!

Scafati Pesaro, partita in diretta dalla Beta Ricambi Arena (o PalaMangano), si gioca alle ore 17:00 di domenica 15 gennaio: è valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Givova è ancora virtualmente in corsa per la Final Eight e, per quanto difficile – ma non impossibile – sia arrivarci la dice sicuramente lunga sulla neopromossa: Attilio Caja ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro senza ombra di dubbio, ma adesso deve riscattare la sconfitta maturata a Trieste che, per quello che era il passo recente di Scafati, è stata se vogliamo sorprendente e certo dolorosa.

Pesaro in Coppa Italia ci è andata senza particolari problemi, grazie al +29 timbrato contro Treviso: la Vuelle vista domenica scorsa è stata quella dominante che sotto la guida di Jasmin Repesa ha fatto enormi progressi, e che adesso chiaramente vuole operare anche il salto di qualità così da provare a inserirsi in un discorso che possa riguardare una eventuale semifinale playoff. Senza correre troppo cominciamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta di Scafati Pesaro, della quale possiamo sicuramente presentare i temi principali che ne emergeranno questo pomeriggio.

DIRETTA SCAFATI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Pesaro non sarà una di quelle che per la 15^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Scafati Pesaro è sicuramente una partita interessante: sulla carta la Vuelle parte nettamente favorita ed è logico che sia così, ma attenzione perché la classifica ci dice che la Givova ha solo due vittorie in meno rispetto ai marchigiani e infatti, come già detto, con una combinazione utile di risultati (naturalmente partendo dalla sua vittoria) staccherebbe il biglietto per la Coppa Italia, un risultato che sarebbe pazzesco se consideriamo non tanto lo status di neopromossa, quanto il modo in cui era iniziato questo campionato sotto la guida del comunque ottimo Alessandro Rossi.

Pesaro come già detto sta facendo il cambio di passo già dal 2020, quando Repesa era arrivato per la prima volta in panchina: con Luca Banchi ha raggiunto i playoff mancati l’anno precedente (quando però c’era stata la finale di Coppa Italia) e adesso con il ritorno del tecnico croato la sensazione è che la Vuelle possa crescere ulteriormente, soprattutto perché in questa Serie A1 – al netto delle corazzate Milano e Virtus Bologna – le altre sono sostanzialmente sullo stesso piano, e dunque Pesaro ne deve approfittare a cominciare dall’appuntamento che avrà tra poco a Torino…











© RIPRODUZIONE RISERVATA