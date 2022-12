DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI/ Video streaming tv: Stan Okoye torna in Serie A1

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: IL NUOVO ARRIVATO

C’è un nuovo arrivato nella diretta di Virtus Bologna Scafati: il roster della Givova si arricchisce di un nuovo veterano. Dopo le firme estive di David Logan e Julyan Stone, certamente dei lussi per una neopromossa anche se non più nella loro età dello splendore, la società campana ha messo sotto contratto anche Stan Okoye: lui pure un volto noto della Serie A1 di casa nostra. Trentunenne, statunitense ma con passaporto nigeriano, Okoye ha giocato in due diversi momenti a Varese: nel 2014-2015 era sostanzialmente un comprimario che in uscita dalla panchina portava comunque energia e difesa.

Due anni più tardi si è trovato alla corte di Attilio Caja e, in una squadra che ha raggiunto i playoff, ha messo a referto 15,1 punti e 7,8 rimbalzi risultando il primo violino della Openjobmetis. Tra le due esperienze biancorosse sono arrivate poi le maglie di Matera e Trapani – con i siciliani ha giocato nella seconda parte della stessa stagione iniziata in Basilicata – e Udine; nel 2018 la grande prova a Varese gli ha consentito di approdare in Liga ACB dove ha giocato con Saragozza e Gran Canaria. Certamente Okoye rappresenta un’altra bella opzione offensiva per Scafati, il cui quintetto o comunque roster comincia a diventare particolarmente interessante… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA SCAFATI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Scafati non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra quelle selezionate per questa 10^ giornata. Sappiamo comunque che da questa stagione tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo decidere se abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: GIVOVA PER IL MIRACOLO

Virtus Bologna Scafati, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Mark Bartoli e Antonio Bartolomeo, va in scena alle ore 19:00 di domenica 11 dicembre presso la Segafredo Arena: siamo arrivati alla 10^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, e questo match potrebbe essere scontato visto che si incrociano la capolista ancora imbattuta, reduce dalla bella vittoria di Varese con ben 108 punti segnati, e una neopromossa che da praticamente tre lustri non giocava nel massimo campionato ed è chiaramente impegnata nella corsa per salvarsi, che naturalmente la Givova sa essere tutt’altro che semplice.

Scafati però ha vinto settimana scorsa: successo preziosissimo contro Treviso per ricacciare indietro una diretta concorrente per l’obiettivo stagionale, considerando che i campani avevano battuto anche Reggio Emilia abbiamo già due timbri non indifferenti nel cammino di una squadra che adesso potrebbe trovare il giusto ritmo. Naturalmente nessuno dei gialloblu si aspetta i due punti qui, ma tentar non nuoce e allora vedremo cosa ne verrà fuori; aspettando che la diretta di Virtus Bologna Scafati prenda il via possiamo fare la nostra considerazione sui temi principali legati alla partita della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Come detto le premesse della diretta di Virtus Bologna Scafati parlano chiaro: si tratta di due squadre il cui percorso è totalmente diverso ma, al netto di questo, con un valore totalmente differente allo stato attuale delle cose. La Segafredo è una società che dal 2019 ha saputo tornare grande, vincere lo scudetto e la Eurocup e tornare in Eurolega, è di netto una della due migliori squadre in Serie A1 e in Europa ha il concreto obiettivo di raggiungere i playoff per poi migliorarsi ulteriormente, perché l’ideale traguardo è quello di arrivare dove si era una ventina di anni fa e possibilmente restarci molto a lungo.

Scafati una big non lo è mai stata, nemmeno quando stazionava nel massimo campionato; ha passato poi parecchi anni nelle serie minori, adesso che finalmente è tornata in Serie A1 è consapevole di poter lottare esclusivamente per la salvezza almeno sulla carta, perché poi certamente i risultati del campo potrebbero dire altro e le sorprese non sono mancate nelle ultime stagioni. Per la Virtus Bologna potrebbe trattarsi della decima vittoria in altrettante partite per aprire il campionato, la Givova invece centrerebbe il terzo successo in fila e farebbe un colpo forse anche decisivo per avvicinare lo striscione del traguardo…











