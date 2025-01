DIRETTA TORTONA SCAFATI: BERTRAM-COPPA, CI SIAMO?

Con la diretta Tortona Scafati vivremo una bella partita a partire dalle ore 19:30 di sabato 11 gennaio: nella 15^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 la Bertram ha un’occasione d’oro per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, un’occasione che a dire il vero aveva servita su un piatto d’argento una settimana fa ma che ha incredibilmente gettato al vento, facendosi battere da Napoli ultima in classifica e con una sola vittoria in tredici gare. Adesso dunque c’è un altro match point sulla racchetta di Tortona, che non deve fare altro che vincere oppure sperare in una sconfitta di Treviso a Varese: obiettivo insomma alla portata di Derthona Basket.

Diretta/ Tortona Peristeri (risultato finale 69-59) video streaming tv: Harris 17 punti (oggi 7 gennaio 2025)

Scafati invece sta vivendo una fase di flessione preoccupante: va comunque detto che la squadra ha ampiamente lottato contro Trieste e ha mostrato il lato migliore di sé, ma alla fine dell’overtime ha perso in casa e dunque la classifica rimane brutta, anche perché nel frattempo le vittorie di Napoli, Cremona e Varese non hanno certo aiutato. Adesso dunque ci attende un’intrigante diretta Tortona Scafati, obiettivi diversi ma la stessa urgenza di vincere; vedremo come andranno le cose, nel frattempo proviamo a individuare alcuni aspetti di questo match di Casale Monferrato.

DIRETTA/ Napoli Tortona (risultato finale 92-83): Pullen strepitoso! (basket A1, 4 gennaio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA TORTONA SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Tortona Scafati si potrà seguire in tv su DAZN ma anche in diretta streaming video su internet.

DIRETTA TORTONA SCAFATI: PRIMO OBIETTIVO ALLA PORTATA

Nella diretta Tortona Scafati abbiamo dunque una Bertram che sente molto vicina la possibilità di tornare a giocare la Coppa Italia: un traguardo che era sfuggito lo scorso anno – ricorderete anche l’esonero di Marco Ramondino a favore di Walter De Raffaele – ma da quando è arrivata in Serie A1 la società piemontese ha giocato due volte questa competizione e nella prima occasione, da neopromossa, ha centrato una splendida finale confermando subito quelle che erano le aspettative. Dunque tornare in Coppa Italia sarebbe comunque importante per Tortona, che poi nel medio-lungo periodo vuole naturalmente i playoff per giocarsi le sue carte.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 91-77): Baldasso 17 punti (basket A1, 29 dicembre 2024)

Per quanto riguarda Scafati, ancora una volta la Givova deve sudare parecchio per salvarsi, come già accaduto nei due anni precedenti: per il momento ci sono squadre che stanno facendo peggio di quella campana, abbiamo un paracadute a disposizione di Damiano Pilot ma ovviamente nel corso della stagione bisogna anche provare a mettere a referto vittorie contro squadre di classifica migliore, per questo motivo Scafati stasera deve andare in campo con la convinzione di potersela giocare come già accaduto contro Trieste, la Givova vista domenica è certamente sulla strada giusta anche se necessita di maggiore cinismo nei momenti topici.