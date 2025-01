DIRETTA TRAPANI SASSARI: OBIETTIVI DIVERSI!

Siamo vicini alla diretta Trapani Sassari, partita che va in scena al Pala Shark alle ore 20:30 di sabato 11 gennaio: la 15^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 prosegue con l’ultima di andata per queste due squadre, che hanno una classifica diversa ma allo stesso modo arrivano da una sconfitta. Trapani ha perso una bella occasione per festeggiare quello che sarebbe stato uno storico primo posto, sia pure condiviso con Trento e Brescia: gli Shark sono stati sconfitti a Venezia, da una Reyer di qualità e livello ma anche in difficoltà, ora dunque Jasmin Repesa (ex della partita) vuole tornare al meglio anche per prepararsi alle Final Eight.

Sassari ha perso in casa contro Varese, una partita determinante perché avrebbe potuto lasciare aperte le porte sulla Coppa Italia: invece la sconfitta interna ha tarpato le ali a un Banco di Sardegna che, come esplicitato anche da Nenad Markovic, non per la prima volta si è sciolto nel momento di far quadrare i conti. Su queste premesse la diretta Trapani Sassari si annuncia davvero molto interessante, noi aspettiamo che la partita si giochi ma nel frattempo bisogna anche provare a individuare i temi principali di un match che chiuderà bene o male il girone di andata di queste due squadre in campo al Pala Shark.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI SASSARI IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda l’appuntamento in tv, la diretta Trapani Sassari sarà accessibile ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Serie A1 sarà infatti fornita da Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del decoder e che permetterà una visione anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go. In alternativa come sempre rimane valida l’opzione della piattaforma DAZN per Trapani Sassari.

DIRETTA TRAPANI SASSARI: SERVE RIALZARSI

La diretta Trapani Sassari ci dice dunque di una partita ben diversa sul piano degli obiettivi almeno nel breve periodo, tanto che gli Shark hanno da tempo timbrato quello minimo della Final Eight e ora proseguono la loro corsa verso i playoff, sapendo che battere la Dinamo rappresenterebbe un bel colpo anche in questo senso, perché comunque sarebbero due punti guadagnati su una potenziale rivale che nel corso del girone di ritorno potrebbe provare a risalire la corrente, ad ogni modo per come siamo arrivati in questo momento la stagione di Trapani si sta rivelando anche migliore di quelle che erano le già alte aspettative sulla squadra.

Sassari invece non riesce a fare il salto di qualità: davvero il Banco di Sardegna manca sempre o comunque molto spesso gli appuntamenti nei quali potrebbe svoltare, domenica scorsa era in una buona serie di risultati e affrontava una Varese che in trasferta aveva sempre perso, ma dopo aver giocato un primo quarto positivo ha smesso di difendere e commesso troppi errori, permettendo alla Openjobmetis di creare un divario che non è più stato colmato. Sfumata la Coppa Italia, adesso Sassari proverà a correre per entrare nelle prime otto al termine della regular season, vedremo se ci riuscirà realmente perché sarà tutt’altro che semplice.