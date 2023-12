DIRETTA/ Scafati Trento video streaming tv: un ricordo di valore! (basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA SCAFATI TRENTO: IL RICORDO

La diretta di Scafati Trento si è ovviamente disputata nello scorso campionato di Serie A1 ma, volendo andare a prendere qualche altro episodio del passato, dobbiamo tornare fino alla stagione 2012-2013 per trovarne. Era il campionato di LegaDue: l’Aquila peraltro aveva anche vinto la Coppa Italia di Lega Nazionale Pallacanestro, ultima edizione del torneo (poi sostituito da un’altra competizione, di fatto) e Scafati semifinalista ma battuta da Pistoia. MVP di quella competizione era stato Davide Pascolo; in campionato Trento si era classificata ottava, i campani una posizione più su, e così per entrambe erano arrivati i playoff per provare a prendersi la promozione.

Diretta/ Trento Lietkabelis (risultato finale 76-70): la vince l'Aquila! (oggi 27 dicembre 2023)

Se Scafati aveva perso subito contro Pistoia, Trento aveva clamorosamente fatto fuori la numero 1 Barcellona Pozzo di Gotto per 3-0; la corsa però si era interrotta contro Brescia. Al termine della stagione, la Givova aveva scambiato il titolo sportivo con Trapani, finendo nella Divisione Nazionale B: ancora una stagione e l’Aquila aveva centrato la storica promozione in Serie A1, così le due squadre hanno seguito percorsi diversi fino a ritrovarsi avversarie nel 2022-2023. Oggi disputano la terza sfida di sempre nel massimo campionato: il bilancio è al momento 2-0 in favore di Trento, vedremo come andranno le cose questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Napoli (risultato finale 101-94): Ennis 34 punti (basket A1, 23 dicembre 2023)

DIRETTA SCAFATI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Trento non sarà una delle partite che, per questa 14^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Gran Canaria Trento (risultato finale 76-98): successo da applausi! (oggi 19 dicembre 2023)

GIVOVA PER LA COPPA ITALIA!

Scafati Trento, che sarà in diretta dalla Beta Ricambi Arena (o PalaMangano) alle ore 20:00 di sabato 30 dicembre, si gioca per la 14^ giornata di basket Serie A1 2023-2024: una partita che potrebbe mettere la Givova in una posizione ideale per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, sarebbe un ottimo traguardo per una squadra che punta la salvezza e ha già dovuto cambiare allenatore per i problemi di salute di Stefano Sacripanti. Con Matteo Boniciolli è stata battuta Brindisi in trasferta, e ora Scafati sogna: non bisogna ancora allentare la tensione, ma intanto le cose vanno più che bene.

Ancora meglio per Trento, che naturalmente partiva con obiettivi diversi: la Dolomiti Energia arriva dalla vittoria contro Napoli, ha battuto una squadra in crisi ma comunque mostrato il suo talento offensivo. La classifica parla ancora di terzo posto, a una vittoria dalla vetta: la Coppa Italia è già realtà aritmetica, ora si punta a chiudere bene l’anno solare. Vedremo cosa succederà nella diretta di Scafati Trento, intanto valutiamo ancora meglio i temi principali di questa interessante partita che ci aspetta tra poche ore alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Sulla carta la diretta di Scafati Trento pende dalla parte della Dolomiti Energia, ma non si può mai dire: l’Aquila poi arriva anche dalle fatiche di Eurocup e dunque, con fatica in più nelle gambe, potrebbe lasciare qualcosa per strada contro una squadra che, come abbiamo già detto, appare più forte delle avversità visto che anche l’anno scorso un coach, nello specifico Attilio Caja, aveva dovuto lasciare la panchina per motivi personali. La squadra si era comunque salvata sotto la guida di Sacripanti: ora c’è Boniciolli, che ha certamente l’esperienza giusta per tenere Scafati in Serie A1.

Come detto però al momento i campani stanno puntando anche a qualcosa in più; dovrà essere brava Trento a non dare per scontata una partita che ancora una volta potrebbe mescolare le carte di una classifica corta e nella quale i salti in avanti o all’indietro sono ancora all’ordine del giorno. Intanto Trento ha ottenuto il primo obiettivo stagionale e cioè la possibilità di giocare la Coppa Italia, più avanti ovviamente vedremo se e in quale posizione la Dolomiti Energia parteciperà ai playoff dove sarebbe una insidiosa mina vagante per tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA