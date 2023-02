Diretta Scafati Trento/ Streaming video tv: operazione riscatto immediato (basket A1)

DIRETTA SCAFATI TRENTO: PER RISCATTARSI!

Scafati Trento, in diretta dalla Beta Ricambi Arena alle ore 18:00 di domenica 12 febbraio, si gioca per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È una partita nella quale entrambe le squadre andranno a caccia di riscatto: la Givova ha perso di misura il derby contro Napoli – all’andata lo aveva dominato, non troppo tempo prima – e deve ancora fare i conti con una classifica che, per quanto dignitosa, è ancora rischiosa visto che ci sono tante avversarie con le quali lottare per l’obiettivo principale della stagione, che rimane quello della salvezza.

Anche Trento è in flessione: qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, la Dolomiti Energia ha poi avuto un calo che ha portato ad un’altra sconfitta, subita nettamente contro Sassari e per di più sul parquet di casa. La corsa ai playoff è complessa e bisogna subito rimettersi in marcia per evitare di rimanere indietro; aspettando che la diretta di Scafati Trento prenda il via, proviamo come sempre a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata prevista alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Trento non è una di quelle che per la 19^ giornata del campionato sono disponibili sui canali della nostra televisione; tuttavia possiamo ricordare che ogni singolo match di Serie A1 viene fornito dal portale Eleven Sports – anche on demand – che da qualche tempo fa parte dell’offerta di DAZN. Dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video (alla piattaforma DAZN bisogna essere abbonati), in più bisogna aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario del campionato con tutti i suoi numeri statistici.

DIRETTA SCAFATI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Trento ci presenta dunque una partita nella quale il tema comune è quello di dover tornare alla vittoria: le due squadre non sono nemmeno troppo lontane in classifica perché ci sono due partite di differenza, la Dolomiti Energia è entrata nel tabellone di Coppa Italia con il sesto posto e sostanzialmente per punti è quello che ha anche oggi, se non che Sassari e Brindisi le stanno davanti per le sfide dirette e ci sono altre due squadre che potrebbero togliere Trento dai playoff.

Per quanto riguarda Scafati, la corsa alla salvezza rimane come detto difficile: una sola partita di margine sulla penultima, se non altro la Givova è riuscita a tenere il passo di altre squadre pericolanti ma, come già detto in più occasioni, la Serie A1 di quest’anno è talmente equilibrata che anche una singola sconfitta potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Avendo perso il derby contro Napoli, Attilio Caja va a caccia di immediato riscatto potendo contare sul fattore campo, ma si troverà di fronte una Trento con il dente avvelenato anche per l’ennesima sconfitta in Eurocup.

