Diretta Trento Sassari/ Streaming video tv: l’obiettivo sono i playoff! (basket A1)

DIRETTA TRENTO SASSARI: QUASI UN CLASSICO!

Trento Sassari sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Alessandro Perciavalle e Simone Patti: alle ore 18:30 di domenica 5 febbraio la BLM Group Arena ospita la partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È quasi una classica tra due squadre che si sono incrociate anche nel corso dei playoff e che la post season la puntano anche in questa stagione: qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, Trento è reduce dalla sconfitta di Milano con cui è scivolata al settimo posto in classifica e deve certamente stare attenta alla folta concorrenza.

Diretta/ Trento Hapoel Tel Aviv (risultato finale 60-78): quinto KO di fila!

Di cui appunto fa parte anche Sassari: il Banco di Sardegna ha colto una straordinaria vittoria domenica scorsa, battendo Pesaro di 36 punti e rilanciandosi verso le prime otto piazze della classifica, aiutata dalla classifica corta che per contro fa ancora rischiare qualcosa in termini di retrocessione. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Trento Sassari, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno nella serata della BLM Group Arena.

DIRETTA/ Sassari Pesaro (risultato finale 110-74) streaming video: Bendzius 14 punti

DIRETTA TRENTO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Trento Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento dunque in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA/ Milano Trento (risultato finale 78-65): Tonut guida la riscossa Olimpia!

DIRETTA TRENTO SASSARI: RISULTATO E CONTESTO

La diretta di Trento Sassari ci aspetta, e quello che speriamo noi è che sia una partita di un certo tenore: di fronte ci sono due squadre che hanno ottime individualità e che possono puntare in alto, di Sassari non va dimenticato che all’inizio della stagione ha giocato la finale di Supercoppa e, anche se poi ha mancato la qualificazione in Coppa Italia, rimane un gruppo solido e ben allenato, che può certamente battere chiunque come appunto dimostra la straripante vittoria di una settimana fa, contro un’avversaria che era particolarmente in forma e ben più avanti in classifica.

Trento sta anche pagando il fatto di giocare in Eurocup, una competizione lunga e dispendiosa, e quindi inevitabilmente non può avere la stessa lucidità e freschezza fisica ogni singola settimana; resta però che la Dolomiti Energia ha disputato un ottimo girone di andata e questo è coinciso con la seconda partecipazione consecutiva alla Coppa Italia, che ora tutto sommato potrebbe anche diventare un obiettivo da andare a conquistare. Tra poco avremo la palla a due nella diretta di Trento Sassari, non ci resta che scoprire come andranno le cose sul parquet della BLM Group Arena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA