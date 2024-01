Diretta/ Scafati Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA SCAFATI TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due di Scafati Treviso sta finalmente per alzarsi. La partita di andata si era giocata al PalaVerde lo scorso 5 novembre: la NutriBullet aveva perso le prime cinque gare della stagione ed era caduta per la sesta volta consecutiva, battuta dalla Givova per 87-97. A Treviso giocavano ancora Deishuan Booker e James Young, poi tagliati; Young, che avrebbe poi firmato per Varese, aveva chiuso con 28 punti e 6/7 dall’arco una delle poche prestazioni positive con i veneti, ma non era bastato così come non erano serviti i 16 punti di D’Angelo Harrison e i 12 a testa di Booker e Alessandro Zanelli, o l’ottimo 44,5% dalla lunga distanza.

Scafati aveva avuto 18 punti e 8 rimbalzi da Kruize Pinkins, ma soprattutto aveva tirato con il 56,1% dall’arco: un favoloso 14/25 frutto del 4/6 di Janis Strelnieks (16 punti), il 2/3 di John Nunge e Riccardo Rossato e il 2/2 di Demetre Rivers, e nonostante il brutto 2/6 di David Logan che da ex aveva segnato 10 punti. Adesso noi possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul parquet della Beta Ricambi Arena tra qualche minuto, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la parola può passare ai protagonisti di questa delicata partita, la diretta di Scafati Treviso sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCAFATI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Treviso sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che troveranno questo canale al numero 211 del decoder di Sky Sport. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

IL GRANDE EX

Ovviamente nella diretta di Scafati Treviso bisogna anche parlare del grande ex: David Logan continua a impressionare perché lo scorso 26 dicembre ha compiuto ben 41 anni, ma il suo rendimento sul campo rimane imperioso e molto spesso determinante. Lo ricordiamo ovviamente straordinario protagonista a Sassari con la vittoria di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa ma poi Logan ha firmato per Treviso nel 2019, e a stagione in corso è diventato il tassello mancante per superare i playoff di Serie A2 dopo qualche tentativo andato a vuoto e, finalmente, tornare nella massima serie.

Con i veneti Logan ha anche raggiunto i playoff nel 2021, prima di salutare dopo due anni e mezzo di grande intensità; un ritorno emozionale a Sassari e poi eccolo con la maglia di Scafati, con cui ha raggiunto una miracolosa salvezza giocando due partite irreali contro Verona e Brescia (rimontata da -14) chiuse con 31 e 30 punti e un totale di 16/22 dall’arco. In questa stagione la guardia di Chicago viaggia a 11,6 punti con il 41,2% dalla lunga distanza: naturalmente non segna più come un tempo ma per l’appunto il suo contributo rimane fondamentale per Scafati, anche perché nonostante i 41 anni ha finora giocato tutte le partite della sua squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITA DELICATA!

Scafati Treviso, in diretta dalla Beta Ricambi Arena (PalaMangano) alle ore 20:30 di sabato 27 gennaio, si gioca per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. È una partita delicata, potremmo dire che in questo momento riguarda la possibilità di andare ai playoff e il rischio di essere coinvolti nella corsa alla salvezza: Treviso ha due punti meno di Scafati e conserva due gare sulla zona retrocessione, e domenica scorsa ha ottenuto una preziosissima vittoria contro Sassari per staccare la concorrenza, approfittando anche di risultati favorevoli come le sconfitte di Brindisi, Pesaro e Varese.

Scafati invece ha perso a Pistoia: è stato un ko sanguinoso perché vincendo la Givova sarebbe arrivata tra le prime otto della classifica e avrebbe potuto respirare, così invece è ancora in affanno ma comunque, in generale, si può dire che la sua stagione stia superando le aspettative della vigilia. Vedremo adesso quello che succederà nel corso della diretta di Scafati Treviso, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali della serata che vivremo alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Scafati Treviso: per la Givova arrivare ai playoff sarebbe chiaramente un risultato straordinario, ricordiamo che l’anno scorso questa squadra (agli ordini di Stefano Sacripanti) si era salvata all’ultima giornata con un vero miracolo sportivo ma in questa stagione ha già lottato fino all’ultimo per un posto nella Final Eight di Coppa Italia. Questo nonostante Sacripanti sia stato costretto a salutare per motivi di salute, dopo un malore che lo ha colto in campo; al suo posto è arrivato l’altrettanto esperto Matteo Boniciolli e con lui è stato di fatto mantenuto il passo dell’inizio, ora si punta però a prendersi gli obiettivi concreti.

Di Treviso abbiamo detto spesso e volentieri: un inizio burrascoso con una lunga serie di sconfitte, la società in un momento pessimo ha scelto di confermare Frank Vitucci e il coach ha ripagato la fiducia iniziando a inanellare vittorie. Per la precisione addirittura quattro consecutive; poi altre due sconfitte che hanno rimesso la NutriBullet in una posizione delicata, ma il colpo contro Sassari ci ha detto di una squadra che, anche grazie alle nuove addizioni (soprattutto quella di Osvaldas Olisevicius), può non solo salvarsi ma anche provare a contemplare una qualificazione ai playoff. Vincendo a Scafati il traguardo sarebbe ancora più concreto, dunque vedremo…











