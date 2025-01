DIRETTA SCAFATI TRIESTE: DUE REALTÀ DIVERSE!

Con la diretta Scafati Trieste siamo alla Beta Ricambi Area alle ore 17:30 di domenica 5 gennaio, e la partita è valida per la 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: anche per queste due squadre si apre un nuovo anno solare ricco di speranze e aspettative, in questo momento diverse. Trieste, pur sconfitta in casa da Venezia, ha ancora le mani sulla Final Eight di Coppa Italia: certo ha sprecato una grande occasione per rimanere agganciata a Tortona e Milano in sesta posizione, ma comunque il campionato della neopromossa è più che positivo e possiamo dire che le attese estive siano state confermate, anche se la strada sarà lunga.

Scafati invece deve solo pensare a salvarsi: fa poco testo la sconfitta contro la Virtus Bologna anche se arrivata in maniera netta, in generale appena quattro vittorie per una Givova che ha saputo creare distanza rispetto alle ultime due ma continua a soffrire, pur se in questo momento le possibilità di confermare la categoria per la terza stagione consecutiva sono buone. Noi aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta Scafati Trieste, aspettando che la partita prenda il via possiamo iniziare a fare qualche ragionamento sui temi principali e quello che eventualmente vedremo sul parquet della Beta Ricambi Arena.

COME VEDERE LA DIRETTA SCAFATI TRIESTE IN STREAMING VIDEO TV

I canali tradizionali della nostra televisione non mandano in onda la diretta Scafati Trieste in tv, di conseguenza avrete una sola possibilità per seguire questa partita di Serie A1: l’intera programmazione è garantita da DAZN, che fornisce ai suoi abbonati una visione in diretta streaming video.

DIRETTA SCAFATI TRIESTE: ALLIANZ PER LA COPPA ITALIA

Nella diretta Scafati Trieste abbiamo già detto di come l’Allianz vada a caccia della Final Eight: una competizione che in epoca recente la squadra giuliana ha già giocato, e che naturalmente sarebbe un risultato più che buono per una società che al netto delle ambizioni è appena tornata in Serie A1, e allo stato attuale sta tenendo alle sue spalle realtà che avrebbero dovuto essere davanti in classifica. Una Trieste partita benissimo che poi è leggermente calata, ma che ha saputo ritrovarsi: i playoff sono considerati un obiettivo assolutamente alla portata ma bisognerà trovare maggiore continuità lungo il percorso, anche perché la concorrenza certamente non manca.

Il discorso che riguarda Scafati è ovviamente diverso: come noto la Givova ha esonerato Marcelo Nicola affidando la squadra a Damiano Pilot, ennesimo avvicendamento in panchina per una società che, anche per episodi esterni al campo, non è mai riuscita a portare avanti un progetto tecnico a lungo termine. Il veterano Andrea Cinciarini e il capitano Kruize Pinkins sono i due giocatori sui quali costruire la terza salvezza consecutiva: per quella che è la storia recente di Scafati sarebbe già tantissimo, poi eventualmente ci sarà tempo per provare ad alzare l’asticella e tentare anche di correre per un posto nei playoff.