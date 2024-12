VIDEO VIRTUS BOLOGNA SCAFATI, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Unipol Forum di Assago la Virtus Bologna si aggiudica un match a senso unico battendo per 97 a 71 la Givova Scafati. In avvio di partita i bianconeri si impongono quasi immediatamente raggiungendo pure un vantaggio di dodici lunghezze sui gialloblu, subito parsi in difficoltà nel rispondere alla verve offensiva mostrata dagli avversari di turno.

La Givova prova dunque a correggere gli errori effettuati nei primi dieci minuti della gara senza tuttavia essere capace di accorciare il distacco già maturato in precedenza. Nel secondo tempo le Vu Nere mettono in chiaro quanto desiderino aggiudicarsi i due punti in palio davanti al loro pubblico e offre spettacolo con un parziale annichilente di 31 a 16 che toglie il respiro ai gialloblu.

Nel finale i campani non hanno più le forze per poter considerare di rimontare e concedono pure quest’ultimo parziale agli emiliani, bravi nel gestire e continuare a spingere per non concedere nulla e tenere il destino del match nelle proprie mani. Questa meritata vittoria giunta in casa nella tredicesima giornata del campionato LBA 2024/2025 permette alla Virtus Bologna di toccare quota 18 in classifica mentre la Givova Scafati non migliora i suoi 8 punti.

Prendendo in esame le statistiche dell’incontro si può notare come a fare la differenza sia stata senza dubbio la precisione in fase di finalizzazione espressa dalla Virtus con il 60.9% contro il 37.7% di Scafati, che non ha saputo gestire bene il gioco a rimbalzo, 27 a 35 per gli emiliani con 9 a 8 in attacco ma 18 a 27 in difesa. La squadra di coach Ivanovic ha effettuato più stoppate, 4 a 1, rubato più palle, 9 a 5, e ne ha perse di meno, 13 a 16, rispetto agli uomini di coach Pilot. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero due Rob Gray grazie ai 18 punti messi a segno per gli ospiti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Givova a causa del 25 a 21 nel conteggio dei falli personali fischiati.

VIRTUS BOLOGNA – Clyburn, Polonara, Zizic, Cordinier, Pajola. A disp.: Akele, Belinelli, Grazulis, Hackett, Morgan, Mouhamet, Tucker. Coach: Ivanovic.

GIVOVA SCAFATI – Stewart, Pinkins, Jovanovic, Gray, Zanelli. A disp.: Anim, Greco, Miaschi, Pezzella, Sangiovanni, Sorokas, Ulaneo. Coach: Pilot.

