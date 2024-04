Diretta Scandicci Conegliano/ Streaming video Rai: match-point Imoco (finale gara-4, oggi 27 aprile 2024)

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: PER GARA-4 LA FINALE TORNA IN TOSCANA

Potrebbe essere la sera dello scudetto per l’Imoco, ma in una serie finora meravigliosa tutta è ancora possibile: la diretta Scandicci Conegliano ci terrà compagnia alle ore 20.30 di questa sera, sabato 27 aprile 2024, naturalmente dal Palazzo Wanny di Firenze trattandosi di gara-4 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 del volley femminile. Conduce le danze la Prosecco Doc Imoco Conegliano campione d’Italia in carica, che infatti è davanti per 2-1 nella serie e quindi ha la possibilità di vincere il tricolore già stasera, in caso di colpaccio in terra toscana.

Dall’altra parte ecco però una Savino Del Bene Scandicci che nelle precedenti tre partite ha sempre lottato testa a testa con le venete e proverà quindi a sfruttare il fattore campo (per quello che conta a questo punto) per portare la finale scudetto alla bella, che si giocherebbe martedì prossimo in terra veneta. Arriviamo da tre partite meravigliose, il migliore spot possibile per la pallavolo femminile italiana che d’altronde fra otto giorni ci offrirà anche una finale derby in Champions League, l’altro grande obiettivo di Conegliano, in questo caso contro il Vero Volley Milano. Adesso però c’è uno scudetto da conquistare: cosa succederà nella diretta di Scandicci Conegliano?

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV DI GARA-4 DELLA FINALE SCUDETTO 2024

Anche per gara-4 della finale scudetto, chi non riuscirà a recarsi a Palazzo Wanny avrà diverse possibilità per seguire in diretta tv Scandicci Conegliano: naturalmente pure questo nuovo atto della finale scudetto sarà trasmessa sia in chiaro per tutti su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando, sia sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Infine, sarà addirittura tripla la diretta streaming video di Scandicci Conegliano, perché dobbiamo ricordare anche la trasmissione su VBTV (su abbonamento) oltre ai servizi di Rai Play e Sky Go.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: MATCH-POINT IMOCO, MA LE TOSCANE…

Quarto atto della finale scudetto, da spettatori neutrali dovremmo augurarci che la diretta di Scandicci Conegliano non sia stasera l’ultimo atto, perché una serie così bella non vorresti mai che finisse – anche se naturalmente in casa Prosecco Doc Imoco Conegliano avranno idee diverse. Tanto merito è della Savino Del Bene Scandicci, che sta lottando a pari livello con le venete, come in passato non le era mai riuscito. L’impresa era arrivata in gara-1, quando Scandicci fu capace di espugnare il PalaVerde per 2-3 nel primo atto della finale scudetto che poi ha visto Conegliano tornare davanti, ma con fatica.

L’Imoco si è ripresa il fattore campo sabato scorso, andando a vincere con lo stesso risultato di 2-3 la seconda sfida, naturalmente a Firenze: dieci set in due partite già la dicono molto lunga sul livello altissimo di questa finale scudetto, poi mercoledì in gara-3 al PalaVerde Conegliano si è imposta per 3-1, ma vincendo il primo e il terzo set solamente ai vantaggi, per una durata complessiva superiore alle due ore di gioco. I dettagli quindi fanno la differenza: l’Imoco vanta sicuramente una maggiore esperienza che potrebbe essere preziosa in questi frangenti, ma la Savino Del Bene proverà a regalarsi un sogno…

