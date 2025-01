DIRETTA VOLUNTARI SCANDICCI: DUE SET PER I QUARTI!

La diretta Voluntari Scandicci va in scena alle ore 18:00 italiane di mercoledì 8 gennaio 2024: presso la Sala Polivalenta di Bucarest si gioca per la 5^ giornata nel gruppo E di volley Champions League 2024-2025. Si tratta di una partita che può regalare i quarti di finale alla Savino del Bene, con una giornata di anticipo: di fatto l’obiettivo è già archiviato perché Scandicci in questa prima fase ha sempre vinto con il risultato di 3-0, ha 6 punti di vantaggio sul Bielsko-Bala secondo in classifica e dunque ha bisogno anche solo di un punto questa sera, sapendo che anche una sconfitta al tie break sarebbe sufficiente per centrare l’obiettivo.

DIRETTA/ Perugia Saint Nazaire (risultato finale 3-0): vittoria per gli umbri (Champions,19 dicembre 2024)

Come ci si poteva immaginare il cammino di Scandicci è stato devastante, del resto già lo scorso anno le fiorentine avevano dimostrato la loro competitività in Champions League e ora puntano a fare anche meglio, il che significherebbe raggiungere almeno la semifinale. Per quanto riguarda le rumene del Lugoj, sono in piena corsa anche per i playoff o comunque per retrocedere nei quarti di Coppa Cev, dunque nella diretta Voluntari Scandicci la Savino del Bene troverà una squadra agguerrita e non la dovrà sottovalutare, pur sapendo che, come dimostrato nella partita di andata, è nettamente favorita per andare a vincere con punteggio pieno.

DIRETTA/ Milano Innsbruck (risultato finale 3-0) streaming video tv: vincono i lombardi! (18 dicembre 2024)

VOLUNTARI SCANDICCI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Sappiamo ormai che la Champions League di volley viene mandata in onda soltanto dalla piattaforma DAZN: non fa quindi eccezione la diretta tv di Voluntari Scandicci, che non godrà di una trasmissione sui canali tradizionali della nostra televisione ma si potrà comunque seguire grazie a questa emittente, alla quale bisognerà essere abbonati e che metterà a disposizione il servizio di diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una visione tramite dispositivi compatibili come una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Monza Fenerbahce (risultato finale 3-1): vincono i brianzoli (Champions volley, 17 dicembre 2024)

DIRETTA VOLUNTARI SCANDICCI: TOSCANE DOMINANTI

Aspettando la diretta Voluntari Scandicci possiamo dire che l’anno solare per la Savino del Bene è iniziato nel migliore dei modi: la squadra di Marco Gaspari infatti ha vinto nettamente a Perugia e ha così confermato il suo margine in chiave secondo posto in Serie A1, idealmente Scandicci è la sola squadra che stia tenendo testa a Conegliano pur se la Imoco sta giocando un campionato a parte. Un successo, quello in terra umbra, che ha comunque dato ulteriore fiducia in vista dell’impegno di Champions League; Scandicci sta facendo le onde in un girone anche più abbordabile dello scorso anno, quando aveva dovuto affrontare Eczacibasi.

Adesso da vedere se arriverà quel punto che permetterebbe alle fiorentine di affrontare l’ultima partita della prima fase senza nulla da chiedere, con il primo traguardo già tagliato; naturalmente sarebbe molto importante perché permetterebbe a Gaspari di far riposare almeno alcune delle titolari, visto che nella seconda parte di stagione ci saranno tanti impegni da onorare e dunque anche le rotazioni delle giocatrici saranno determinanti. Come detto attenzione al Voluntari che si gioca qualcosa di importante e lo avvicinerebbe con una vittoria, non ci resta che aspettare che questa intrigante partita di Bucarest prenda il via e poi scopriremo quello che succederà sul taraflez della Sala Polivalenta.