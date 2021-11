Diretta Scandicci Conegliano/ Streaming video tv: Imoco già nella storia! (volley A1)

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: BIG MATCH IN TOSCANA!

Scandicci Conegliano è in diretta dal Palazzetto dello Sport di Scandicci, alle ore 19:30 di domenica 28 novembre: il posticipo serale della 9^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022 è un big match, perché si affrontano la terza e la prima forza della classifica. Certo la Imoco sta facendo un torneo a sé, come l’anno scorso: imbattuta, continua a volare sulle ali di un record mondiale timbrato settimana scorsa e prolungato con la vittoria all’esordio in Champions League, al momento non si vede come la squadra veneta possa essere fermata almeno per quanto riguarda le vittorie dei trofei.

La Savino del Bene però sta confermando quanto di buono aveva già costruito nelle passate stagioni: al momento le fiorentine sono infatti terze con 6 vittorie e 2 sconfitte, di conseguenza almeno la seconda posizione – attualmente occupata da Novara – è ampiamente alla portata e la partita di questa sera può rappresentare una grande occasione. Aspettando che la diretta di Scandicci Conegliano prenda il via, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che emergeranno dalla serata di volley femminile in Serie A1, poi sarà tempo di lasciar parlare il campo…

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Conegliano sarà trasmessa su Sky Sport Arena: sarà dunque un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 204 del loro decoder e avranno come sempre l’alternativa data dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scandicci Conegliano sta dunque per farci compagnia: la Imoco è entrata nella storia del volley centrando il record mondiale di 74 vittorie consecutive, che poi mercoledì sono diventate 75 grazie al netto successo in Champions League. Ora per le venete si apre inevitabilmente una nuova era: chiaramente, prima o poi questa clamorosa striscia che dura da due anni si dovrà esaurire, Daniele Santarelli dovrà allora essere bravo a non caricare troppa pressione su questo aspetto e puntare, come giusto che sia, ai titoli di fine stagione sapendo che, ancor più dalla scorsa settimana, chiunque giocherà contro la sua Conegliano darà ben più del 100% per provare a timbrare un’impresa storica.

Avremo quindi Scandicci come prima avversaria che, in campionato, avrà l’onore di tentare di mettere fine a questa serie: la Savino del Bene è diventata una potenza nazionale e spera di arrivare al livello successivo, che adesso deve necessariamente significare la finale scudetto che in passato non è mai stata giocata. Il gruppo a disposizione di Massimo Barbolini è di grande qualità e lo sta dimostrando, forse Conegliano è ancora su un altro livello ma la partita di questa sera sarà tutta da vivere…



