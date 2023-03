Diretta Scandicci Conegliano/ Streaming video tv: per il primato! (volley Serie A1)

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: BIG MATCH A FIRENZE!

Scandicci Conegliano, che è in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, si gioca alle ore 20:30 di domenica 19 marzo: grande appuntamento con la 23^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, in campo abbiamo le prime due squadre della classifica che si affrontano per il primato in regular season e dunque la testa di serie numero 1 del tabellone playoff. All’andata Scandicci ha fatto il colpo grosso al PalaVerde, vincendo 3-0: un vantaggio per la Savino del Bene che però insegue di 4 lunghezze la Imoco, dovendosi anche guardare le spalle dall’aggressività di Monza.

La diretta di Scandicci Conegliano promette scintille; sarà anche un bel modo per scoprire se le campionesse d’Italia saranno in grado di reagire psicologicamente dopo la netta sconfitta in Champions League contro il Fenerbahçe, che ha tremendamente complicato la strada verso la semifinale (pur se la Imoco ha tutto per rimontare). Ora mettiamoci comodi e scopriamo cosa succederà al Palazzo Wanny, non prima di aver fatto qualche utile considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessantissima partita nella Serie A1 di volley femminile.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Conegliano sarà trasmessa su Sky Sport Uno: è questo infatti il match selezionato sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie A1, l’appuntamento è al numero 201 del decoder – per gli abbonati – con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che la partita del massimo campionato di volley sarà fornita anche sul portale Volleyballworld.net, ma anche in questo caso per la visione in mobilità bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scandicci Conegliano è in questo momento quanto di meglio il volley femminile di casa nostra possa offrire. La Imoco è da anni il grande punto di riferimento all’interno del movimento: una squadra che ha vinto tutto in Italia e in Europa, ha ottenuto la striscia record per vittorie consecutive in tutte le competizioni e pochi mesi fa si è laureata campione del mondo per club. Un esempio da seguire, e Scandicci lo sta facendo: la Savino del Bene, da tempo nella Top 4 della Serie A1, sta facendo il salto di qualità per andare a prendersi la gloria. Lo dimostra intanto anche in campo internazionale, perché ha dominato la semifinale di andata in Cev Cup e dunque è ad un passo dalla finale.

Lo dimostra in campionato, dove con grande costanza e – soprattutto – vincendo le sfide dirette sta riuscendo a rimanere davanti ad altre due corazzate come Monza e Novara, entrambe ai quarti di Champions League e con le piemontesi vicinissime alla semifinale. Battere Conegliano per la seconda volta in stagione sarebbe importante anche dal punto di vista mentale e pensando a un’eventuale serie playoff, noi tra poco scopriremo cosa ci dirà il campo in merito…











