Diretta/ Scandicci Plovdiv (risultato 2-0) streaming video tv: Armini show! (8 novembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI PLOVDIV (RISULTATO LIVE 2-0): FINE SECONDO SET

Il secondo set della diretta di volley tra Scandicci e Plovdiv si è concluso con un risultato di 2-0 a favore di Scandicci. Armini ha fornito una prestazione eccezionale, dimostrando le sue abilità e contribuendo al successo della squadra.

Scandicci ha mantenuto il controllo della partita, con Armini che ha giocato un ruolo determinante nel consolidare il vantaggio. La squadra sta dimostrando coesione e determinazione, cercando di chiudere la partita in modo netto. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti sulla partita di volley tra Scandicci e Plovdiv e per scoprire come si evolverà il resto dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Conegliano Beveren (risultato finale 3-0): le Pantere dilagano (oggi 7 novembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI PLOVDIV (RISULTATO LIVE 1-0): FINE PRIMO SET

Il primo set della diretta di volley tra Scandicci e Plovdiv si è concluso con un risultato di 1-0 a favore di Scandicci. Alberti ha fornito una prestazione eccezionale nel ruolo di libero, dimostrando abilità difensive di alto livello. La squadra di Scandicci ha dominato il set iniziale, grazie anche alla leadership di giocatori come Alberti che hanno contribuito a garantire la vittoria.

Diretta/ Zaksa Jastrzebski (risultato finale 3-2) streaming video: trionfa il Kozle!

Il risultato positivo nel primo set è un segnale promettente per Scandicci, ma la partita è ancora aperta e Plovdiv cercherà di reagire nei set successivi. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla partita di volley tra Scandicci e Plovdiv e per scoprire come si svilupperà il resto dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SCANDICCI PLOVDIV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Scandicci Plovdiv sta per farci compagnia. Possiamo ricordare quale sia stata l’ultima partecipazione della Savino del Bene alla Champions League, che coincide con la stagione 2020-2021: il primo turno a eliminazione diretta aveva visto Scandicci far fuori le serbe del TENT con un doppio 3-0, poi nel secondo turno la Savino del Bene aveva replicato quel successo contro Chimik ed era così arrivata alla fase a gironi, incrociando le armi con Busto Arsizio, Rzeszow e Schweriner. Girone vinto con quattro vittorie e due sconfitte, davanti alla Yamamay, e qualificazione ai quarti di finale ottenuta per la terza volta consecutiva: poi, l’accoppiamento con Conegliano.

DIRETTA/ Vakifbank Eczacibasi (risultato finale 3-1): Egonu sul tetto d'Europa!

Un altro derby, ma questo chiaramente più tosto: Scandicci aveva lottato al PalaVerde ma aveva perso al tie break, nel match di Firenze aveva mollato il colpo cadendo per 3-0 contro una squadra che avrebbe finalmente vinto la Champions League, superando il VakifBank al tie break. Oggi la Savino del Bene è un team che ha sicuramente più consapevolezza nei suoi mezzi ma anche più talento e soluzioni; la fiducia c’è ma le corazzate da superare sono tante, intanto concentriamoci su questo esordio. La parola può passare al taraflex del PalaWanny, la diretta di Scandicci Plovdiv sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCANDICCI PLOVDIV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Plovdiv non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia c’è una bella notizia perché la partita della Champions League di volley femminile si potrà seguire tramite il servizio di diretta streaming video. Qui abbiamo due opzioni, per ciascuna delle quali bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento: la prima è quella di affidarsi a Eurosport Player, la piattaforma che fornisce i contenuti previsti dal canale satellitare, la seconda invece è disponibile con Discovery Plus che già dalla passata stagione aveva acquisito i diritti per i match di questa competizione.

SCANDICCI PLOVDIV: LA CRESCITA EUROPEA

Come abbiamo già accennato nel presentare la diretta di Scandicci Plovdiv, possiamo dire che la Savino del Bene ha fatto davvero grandi passi in Europa: una squadra che ancora nel 2014 era in Serie A2, e che si è trovata nella massima serie dopo aver acquistato il titolo sportivo da Frosinone, ha già tre partecipazioni alla Champions League che sono state consecutive. Scandicci non ha mai superato i quarti di finale, ma li ha sempre raggiunti; nel 2020 aveva anche battuto il VakifBank in Turchia (al tie break) nel girone e avrebbe dovuto sfidare l’Eczacibasi.

Il torneo però si era interrotto a causa della pandemia e così la Savino del Bene non aveva potuto inseguire la gloria. Nel 2021-2022 poi Scandicci si è trovata a giocare la Challenge Cup e l’ha vinta; nella stagione seguente, le fiorentine sono andate in Coppa Cev e anche in quell’occasione hanno sollevato il trofeo. Insomma: il ritorno in Champions League arriva per la Savino del Bene dopo due titoli internazionali consecutivi, adesso Scandicci è davvero pronta a giocarsi le sue carte e sarà interessante scoprire quello che succederà questa sera al Palazzo Wanny di Firenze nell’esordio stagionale… (agg. di Claudio Franceschini)

SCANDICCI PLOVDIV: ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE!

Scandicci Plovdiv sarà in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, alle ore 20:00 di mercoledì 8 novembre: finalmente anche per la Savino del Bene arriva l’esordio nella Champions League 2023-2024 di volley femminile. Scandicci torna a giocare una competizione che in passato l’ha vista protagonista tre volte; la prima partita nel gruppo B arriva contro il Marica, formazione bulgara che fa appunto riferimento alla città di Plovdiv e che, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo.

Possiamo ricordare che Scandicci in campionato ha già perso contro Milano e Conegliano, dunque manifestando almeno per il momento un certo gap con le corazzate della nostra Serie A1; in Champions League l’obiettivo è quello di qualificarsi ai quarti sempre raggiunti nelle partecipazioni precedenti. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Scandicci Plovdiv, tra qualche ora sarà il momento di giocare e allora possiamo subito andare ad analizzare alcuni dei temi principali che ci faranno compagnia in questa serata di Champions League femminile.

DIRETTA SCANDICCI PLOVDIV: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Scandicci Plovdiv ci consegna un esordio tutto sommato malleabile per la Savino del Bene: nel gruppo B di Champions League la vera rivale sarà l’Eczacibasi, e vista la formula del torneo la presenza della corazzata turca rischia di diventare un problema per le fiorentine. Scandicci dovrà sostanzialmente essere perfetta nelle altre partite, così da garantirsi un piazzamento come una delle migliori seconde; ci sono tutte le possibilità perché questo accada, ma il ritorno in Champions League non può essere dato per scontato.

Intanto però bisogna dire che la Savino del Bene ha fatto passi enormi in queste stagioni: in Europa ha vinto due trofei e dunque adesso si prepara a fare un ulteriore salto di qualità tornando a confrontarsi con la Champions League, certamente con più certezze rispetto al passato. È poi evidente che raggiungere il livello di corazzate come VakifBank, Conegliano, la già citata Eczacibasi o il Fenerbahçe sarà tutt’altro che semplice, ma questo esordio contro Plovdiv potrà già raccontarci qualcosa sullo stato dell’arte e allora si tratta di aspettare che finalmente al Palazzo Wanny arrivi il momento di giocare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA