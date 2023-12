DIRETTA SCANDICCI NOVARA/ Video streaming tv: dominio Igor nei precedenti! (volley A1, 11 dicembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI NOVARA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Scandicci Novara sono ben 25: di questi, 12 sono stati giocati a Firenze e 13 in Piemonte, e c’è un vantaggio netto da parte della Igor che ha ottenuto 19 successi, mentre di conseguenza sono 6 le vittorie della Savino del Bene. L’anno scorso per esempio Novara aveva vinto entrambe le partite: un 3-0 netto al Pala Igor e un successo al tie break qui al Palazzo Wanny, peraltro con un primo set tiratissimo che Scandicci aveva vinto 32-30, non riuscendo però a completare l’opera e cadendo 8-15 nel parziale decisivo. Nella stagione precedente invece era stata Scandicci a imporsi con un doppio 3-0, ma le due vittorie delle fiorentine sono rimaste le uniche in un arco temporale che comprende 11 partite.

Per trovare l’ultimo successo della Savino del Bene, prima della regular season 2021-2022, dobbiamo tornare alla semifinale playoff 2019: Scandicci aveva vinto gara-1 ma poi Novara era riuscita a ribaltare tutto, imponendosi per 3-1 nella serie. L’altro precedente in post season risale ai quarti del 2017: anche qui Scandicci aveva vinto la prima partita in casa, ma nelle due disputate al Pala Igor le piemontesi avevano avuto la meglio. Ora è del tutto possibile un altro incrocio nei playoff, ma chiaramente bisognerà aspettare per scoprirlo… (agg. di Claudio Franceschini)

SCANDICCI NOVARA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Scandicci Novara dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di volley Serie A1 sarà infatti trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder, e bisogna ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va ricordato infine che tutti match del campionato femminile di pallavolo sono garantiti in mobilità dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma anche in questo caso è necessario un abbonamento.

CHE SFIDA A FIRENZE!

Scandicci Novara è in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, alle ore 20:30 di lunedì 11 dicembre: sarà questo un bellissimo posticipo nell’undicesima giornata di volley Serie A1 2023-2024, perché si affrontano terza e quarta della classifica con lo stesso passo (8 vittorie e due sconfitte) e all’inseguimento della seconda della classe che è Milano, mentre Conegliano in questo momento è più lontana e sta facendo corsa a sé. Del resto conosciamo bene Scandicci e Novara, due realtà che fanno parte dell’élite del volley italiano: arrivare a vincere lo scudetto è complesso, ma le possibilità sulla carta ci sono tutte.

Entrambe le squadre sono state impegnate in Europa, e hanno fatto bene: la Savino del Bene è rimasta imbattuta nel girone di Champions League e di fatto potrebbe aver già blindato la qualificazione alla fase successiva, la Igor invece ha timbrato i quarti di finale in Challenge Cup che chiaramente è una competizione che punta a vincere. Adesso ci si rituffa in campionato sarà interessantissimo scoprire cosa succederà nella diretta di Scandicci Novara; mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra solita analisi sui temi principali che potrebbero emergere questa sera dal taraflex del Palazzo Wanny.

DIRETTA SCANDICCI NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Scandicci Novara, e possiamo dire un’altra cosa rispetto al cammino che le due squadre hanno avuto in Serie A1: come già accennato entrambe hanno vinto due partite, ma è curioso notare soprattutto che le due sconfitte sono maturate, sia per la Savino del Bene che per la Igor, contro Conegliano e Novara. Questo chiaramente sottolinea quanto si affermava prima, ovvero che ci sono quattro corazzate che fanno una sorta di campionato a parte: ecco, arrivare a superare la Imoco (ma anche il Vero Volley di oggi) può essere un discorso difficile ma sia Scandicci che Novara, peraltro già abituata a certe vette, ce la possono fare.

Adesso idealmente le due squadre combattono per la terza posizione: sulla carta significherebbe evitare Conegliano in semifinale e avere così qualche possibilità in più per arrivare in finale, detto che comunque scontrarsi con la Milano di Paola Egonu sarebbe tutt’altro che semplice; la verità come detto è che Scandicci e Novara sono chiamate a fare il salto di qualità che permetta loro di poter sfidare le due rivali senza timori reverenziali o nella consapevolezza di essere inferiori, il percorso potrebbe richiedere del tempo ma certamente in questa stagione le cose stanno andando bene, ora scopriremo cosa succederà nella sfida diretta…











