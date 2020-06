Diretta Schalke 04 Leverkusen/ Streaming video tv: Wagner a caccia di riscatto

Pubblicità

Schalke 04 Leverkusen, in diretta dalla Veltins Arena di Gelsenkirchen, è la partita in programma oggi domenica 14 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. A chiudere questa eccezionale domenica tutta dedicata alla 31^ giornata della Bundesliga, sarà dunque la diretta tra Schalke 04 e Leverkusen, match il cui esito potrebbe contare moltissimo in vista della fine del primo campionato. Specie per le Aspirine, che dopo aver fatto proprio in settimana un pass per la finale della Coppa di Germania, ora devono confermarsi anche in campionato, specie dopo lo stop occorso settimana scorsa contro i bavaresi. Un KO che ha certo inficiato il cammino dei ragazzi di Bosz verso un piazzamento in graduatoria valido per la prossima stagione della Champions League. Pure i biancoblu puntano molto a questo scontro, come occasione di rilancio dopo una ripartenza della Bundesliga davvero drammatica in termini di risultati. Il pari recuperato con l’Union Berlino di pochi giorni fa ha però ridato fiducia agli uomini di Wagner, che devono però ora interrompere il proprio digiuno. Ci attende dunque una diretta tra Schalke 04 e Leverkusen davvero bollente, che però naturalmente si svolgerà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Schalke 04 e Leverkusen sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento dunque alle ore 18.00, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SCHALKE 04 LEVERKUSEN

In vista della diretta tra Schalke 04 e Leverkusen, certo entrambi i tecnici punteranno oggi solo sui propri titolari più in forma per le probabili formazioni, considerata anche la necessità di entrambe le squadre di fare punti nella 31^ giornata di Bundesliga. Ecco che allora per l’11 biancoblu, Wagner questa sera dovrebbe scommettere sul 4-1-3-2 estremamente offensivo sulle fasce: qui si faranno dunque trovare pronti Raman e Gregoritsch in avanti, con il terzetto composto da Caligiuri, Schopf e Matondo alle spalle degli attaccati. Dovrebbe dunque toccare solo a McKennie di collocarsi di fronte alla difesa, che invece sarà composta dal primo minuto da Kenny, Kabak, Sane e Oczipka. Dovrebbe invece essere il classico 3-4-3 il modulo di riferimento delle aspirine, dove Bosz potrebbe riconfermare alcuni giocatori che già sono stati titolari nel match di coppa contro il Saarbrucken. In ogni caso per la sfida di questa sera, le prime maglie in difesa caleranno sulle spalle di Dragovic, Bender, e Tapsoba, mentre dovrebbero essere Amiri, Aranguiz, Dermubay e Sinkgraven i titolari a centrocampo. Nessun ballottaggio aperto infine nello schieramento offensivo del Leverkusen: Wirtz, Havertz e Diaby saranno in campo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio non facciamo certo fatica a consegnare alle aspirine il favore del pronostico, pur queste affaticate dopo il turno infrasettimanale di Coppa. Anche il portale di scommesse snai conferma tutto ciò, fissando per l’1×2 il successo degli ospiti solo a 1.55, contro la quotazione più alta di 5.75 data alla vittoria biancoblu: il pareggio infine è stato valutato a 4.50.



