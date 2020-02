Diretta Scozia Inghilterra/ Streaming video DMAX: per il riscatto (6 Nazioni 2020)

Scozia Inghilterra, diretta dall’arbitro francese Pascal Gaüzère, si gioca oggi pomeriggio sabato 8 febbraio alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) per la seconda giornata del 6 Nazioni 2020 di rugby. L’appuntamento con Scozia Inghilterra sarà naturalmente al Murrayfield Stadium di Edimburgo, casa della Scozia del rugby che ospiterà l’Inghilterra in quella che da queste parti è senza dubbio la partita più sentita dell’intero 6 Nazioni – a maggior ragione in epoca di Brexit, che in Scozia è stata molto meno gradita che in Inghilterra. Anche dal punto di vista strettamente tecnico comunque Scozia Inghilterra dovrà darci risposte importanti, perché entrambe le squadre hanno iniziato il Torneo con una sconfitta. Gli scozzesi hanno comunque messo in seria difficoltà l’Irlanda a Dublino, mentre era forse meno atteso il passo falso dell’Inghilterra in Francia. Oggi dunque siamo già ad un bivio: chi perde dovrà già salutare ogni speranza di vincere il 6 Nazioni 2020 e questo sarebbe un colpo molto duro in particolare per gli inglesi vice-campioni del Mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Scozia Inghilterra in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky.

DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Scozia Inghilterra, bisogna dunque mettere in primo piano il passo falso dell’Inghilterra in Francia. La sconfitta ha fatto notizia, perché negli ultimi anni la Francia non era mai stata a livello Inghilterra, mentre la Nazionale di Londra è stata solo pochi mesi fa vice-campione del Mondo dopo avere eliminato la Nuova Zelanda nella semifinale della Coppa del Mondo. Settimana scorsa invece gli inglesi sono stati dominato a Parigi, trovandosi sotto addirittura 24-0 a metà del secondo tempo, prima di una rimonta nel finale che però è servita solamente a rendere meno pesante il passivo e per prendersi almeno il punto di bonus in una classifica che però ora per l’Inghilterra si fa già tutta in salita. Obbligatorio dunque per gli ospiti vincere in Scozia, ma i padroni di casa non desiderano altro che fare uno sgambetto agli avversari meno amati. In fondo, la missione non è impossibile: dopo tanti anni di superiorità inglese, nelle ultime due edizioni del 6 Nazioni abbiamo avuto una vittoria della Scozia e un pareggio, dunque la partita di oggi si annuncia apertissima.



