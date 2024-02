DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA/ Video streaming tv: per la Calcutta Cup! (Sei Nazioni 2024, 24 febbraio)

DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA: LA CALCUTTA CUP

Come già detto, la diretta di Scozia Inghilterra all’interno del Sei Nazioni 2024 mette in palio la Calcutta Cup, uno dei trofei “paralleli” di questa competizione: la Calcutta Cup, che è antichissima come del resto le altre onorificenze, riguarda appunto la sfida diretta tra Scozia e Inghilterra, mentre le rose hanno anche il Millennium Trophy con l’Irlanda e la Scozia si gioca il Centenary Qaich sempre con i verdi. La Calcutta Cup, se parliamo di Sei Nazioni e dunque del torneo dal 2000 a oggi con le partecipanti attuali, è stata vinta per 15 volte dall’Inghilterra; sono invece 7 i successi della Scozia, mentre nel 2010 il titolo non venne assegnato perché la sfida diretta terminò 15-15.

La Scozia ha la possibilità di vincere la quarta Calcutta Cup consecutiva: non era mai successo nella storia, anzi gli scozzesi non erano mai riusciti a vincere – sempre dal 2000 – questo trofeo per due volte in fila, avendo festeggiato in precedenza nel 2000, nel 2006, nel 2008 e nel 2018. L’Inghilterra invece ha due filotti: cinque affermazioni consecutive tra il 2001 e il 2005, poi sei tra il 2011 e il 2017. L’ultimo trionfo scozzese al Murrayfield è chiaramente quello del 2022, mentre l’Inghilterra ha vinto la Calcutta Cup a Edimburgo, per l’ultima volta, nel 2020 con un 6-13 sancito da una sola meta, realizzata da Ellis Genge quando mancavano 109 minuti al termine di una partita fino a lì in equilibrio. (agg. di Claudio Franceschini)

SCOZIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scozia Inghilterra sarà disponibile esclusivamente sui canali della televisione satellitare: per il Sei Nazioni 2024 le uniche partite trasmesse in chiaro sono quelle della nostra nazionale, di conseguenza quella in oggetto sarà riservata agli abbonati di Sky Sport che dovranno selezionare il canale di riferimento sul loro decoder. Naturalmente per tutti i clienti di questa emittente è disponibile anche l’opzione della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti installare e attivare l’applicazione Sky Go, utilizzando i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, alternativa valida anche per la piattaforma Now Tv.

UNA GRANDE CLASSICA!

Scozia Inghilterra verrà diretta dall’arbitro irlandese Andrew Brace: nella terza giornata del Sei Nazioni 2024 si gioca alle ore 17:45 di sabato 24 febbraio, presso il Murrayfield di Edimburgo. È una partita davvero molto interessante: la Scozia ha sempre avuto la meglio nelle ultime stagioni ma l’Inghilterra, ripartita con un bella semifinale in Coppa del Mondo, ha iniziato benissimo questo torneo e, pur senza mai incantare, ha comunque battuto l’Italia e poi il Galles prendendosi il secondo posto in classifica alle spalle dell’Irlanda, continuando a sognare un titolo che manca da tempo anche se i verdi sembrano comunque avere qualcosa in più.

Anche la Scozia ha battuto il Galles, ma poi nella seconda giornata è caduta contro la Francia: resta comunque una nazionale che, rispetto a stagioni in cui faticava davvero a competere nel Sei Nazioni, ha fatto un buon salto di qualità e ora ha qualcosa da mettere in campo, pur se forse riuscire a sollevare questo trofeo rimane un’impresa parecchio difficile come del resto si è visto nelle scorse settimane. Vedremo comunque come andrà a finire nella diretta d Scozia Inghilterra, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare un rapido recap dei temi principali che emergeranno dal Murrayfield di Edimburgo oggi pomeriggio.

DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Scozia Inghilterra possiamo appunto ricordare che la nazionale inglese non vince il Sei Nazioni dal 2020: edizione strana e condizionata dalla pandemia in cui comunque le rose erano riuscite a mettere tutte le avversarie alle spalle. L’ultimo Grande Slam è invece del 2016; è passata parecchia acqua sotto i ponti, l’Inghilterra in generale non sembra più la corazzata di un tempo ma sta lavorando per tornare a esserlo, in più possiamo appunto dire che la semifinale ai Mondiali l’ha resa l’unica europea nelle prime quattro della competizione e questo è certamente un ottimo punto a favore.

La Scozia dal canto suo sa bene di avere una bella occasione: questa potrebbe essere la quarta Calcutta Cup consecutiva e, se anche i grandi risultati tardano ad arrivare (questa nazionale non ha mai vinto il Sei Nazioni con l’Italia presente, l’ultimo successo è del 1999), sicuramente anche questo è un bel traguardo di cui essere orgogliosi vista la grande rivalità che anche oggi sarà presente al Murrayfield. Resta da stabilire se l’Inghilterra riuscirà a rimanere in corsa per la vittoria dei Sei Nazioni 2024, aspettando la grande sfida contro l’Irlanda, o se oggi subirà un duro colpo alimentando invece le speranze della Scozia; sarà il terreno di gioco di Edimburgo a dircelo tra poche ore…











